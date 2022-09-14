https://sputniknews.com.tr/20220914/turk-devletleri-teskilatindan-azerbaycana-bassagligi-mesaji-1061158070.html
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitiren Azerbaycan... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T02:11+0300
2022-09-14T02:11+0300
2022-09-14T02:11+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
türk devletleri teşkilatı
çatışma
silahlı çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052058602_0:6:707:403_1920x0_80_0_0_c3027da2c9c26147ee1e48791361a907.jpg
TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Bağdad Amreyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır boyunca 'Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin askeri provokasyonlarından endişe duyduğunu' ve bunu kınadığını belirtti.Amreyev, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin önemine değindi.Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına desteğini yineleyen Amreyev, Ermenistan'ı, iki komşu ülke arasında varılan mevcut anlaşmalara uymaya davet etti.Amreyev, "Sekretarya, can kayıpları nedeniyle şehitlerin ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/agit-azerbaycan-ermenistan-sinirindaki-dusmanlik-derhal-durdurulmali-1061154100.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052058602_62:0:637:431_1920x0_80_0_0_63cc3a29f9053f8f232844de0c7b4aa8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ermenistan, türk devletleri teşkilatı, çatışma, silahlı çatışma
azerbaycan, ermenistan, türk devletleri teşkilatı, çatışma, silahlı çatışma
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Abone ol
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitiren Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Bağdad Amreyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır boyunca 'Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin askeri provokasyonlarından endişe duyduğunu' ve bunu kınadığını belirtti.
Amreyev, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin önemine değindi.
Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına desteğini yineleyen Amreyev, Ermenistan'ı, iki komşu ülke arasında varılan mevcut anlaşmalara uymaya davet etti.
Amreyev, "Sekretarya, can kayıpları nedeniyle şehitlerin ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.