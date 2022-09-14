https://sputniknews.com.tr/20220914/toprak-mahsulleri-ofisi-2022-kuru-fasulye-alim-fiyatlarini-acikladi-ton-basina-en-dusuk-20-bin-lira-1061156621.html

Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 kuru fasulye alım fiyatlarını açıkladı: Ton başına en düşük 20 bin lira

Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 kuru fasulye alım fiyatlarını açıkladı: Ton başına en düşük 20 bin lira

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 dönemi kuru fasulye alım fiyatlarını ton başına, şeker türü için 25 bin lira, Çalı, Horoz ve Selanik türü için 21 bin lira... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T01:14+0300

2022-09-14T01:14+0300

2022-09-14T01:15+0300

kuru fasulye

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ekonomi

fiyat

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TMO'dan yapılan açıklamada, 2022 dönemi kuru fasulye hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 285 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.Piyasaların kuru fasulye üreticilerinin lehine olacak şekilde düzenlenmesi, oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla, kuru fasulyede çeşitlerine göre alım fiyatları uygulanacağının belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.Kuru fasulye alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı vurgulanan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.Açıklamada, TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücretinin ofis tarafından karşılanacağı ve boşaltma ücretinin alınmayacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:Açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri ve beyan edilen hesabın aktif olmasına dikkat etmeleri gerektiğinin de altı çizildi.

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kuru fasulye, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fiyat