https://sputniknews.com.tr/20220914/tbmm-baskani-sentop-azerbaycanli-mevkidasi-gafarova-ile-gorustu-1061158469.html
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, Ermenistan sınırındaki çatışmalar neticesinde hayatını kaybeden... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T02:32+0300
2022-09-14T02:32+0300
2022-09-14T02:32+0300
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tbmm
çatışma
silahlı çatışma
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Azeri mevkidaşı Sahiba Gafarova ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şunları paylaşım yaptı.Yaptığı paylaşımda Şentop, şu ifadeleri kullandı:"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Azerbaycan’ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır.Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim."
https://sputniknews.com.tr/20220914/turk-devletleri-teskilatindan-azerbaycana-bassagligi-mesaji-1061158070.html
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azerbaycan, ermenistan, mustafa şentop, tbmm, çatışma, silahlı çatışma
azerbaycan, ermenistan, mustafa şentop, tbmm, çatışma, silahlı çatışma
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, Ermenistan sınırındaki çatışmalar neticesinde hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Azeri mevkidaşı Sahiba Gafarova ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şunları paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda Şentop, şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Azerbaycan’ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır.
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim."