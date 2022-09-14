Tarkan'dan peribacalarının yıkıldığına ilişkin görüntülere tepki: Bu çalışmalar acilen durmalı
19:55 14.09.2022 (güncellendi: 20:12 14.09.2022)
© AAPeribacaları
© AA
Tarkan, Kapadokya’da peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığına ilişkin görüntülere dair, “Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı” dedi.
Şarkıcı Tarkan, Kapadokya’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığına ilişkin video paylaştı.
Tarkan, “Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı.” dedi.
Tarkan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan peri bacalarının olduğu bölgedeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşarak görüntülere tepki gösterdi.
'Kapadokyama dokunma' paylaşımıyla yorum yazan Tarkan, şunları paylaştı: "Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı."
Tarkan, “Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı.” dedi.
Tarkan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan peri bacalarının olduğu bölgedeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşarak görüntülere tepki gösterdi.
'Kapadokyama dokunma' paylaşımıyla yorum yazan Tarkan, şunları paylaştı: "Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı."
Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı. #Kapadokya #KapadokyayaDokunma pic.twitter.com/MGrsXRSIrj— Tarkan (@tarkan) September 14, 2022
Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Ne olmuştu?
Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar-Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peribacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söylemişti. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığı iddiasında bulunmuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya'daki peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığını söyledi. Öztunç, "Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu" paylaşımını yapmıştı.