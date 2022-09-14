https://sputniknews.com.tr/20220914/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1061164954.html

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T09:38+0300

2022-09-14T09:38+0300

2022-09-14T09:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

gemi

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.Bakanlık, dün de Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurmuştu.22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.

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ukrayna, tahıl, gemi, milli savunma bakanlığı (msb)