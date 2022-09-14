https://sputniknews.com.tr/20220914/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1061164954.html
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T09:38+0300
2022-09-14T09:38+0300
2022-09-14T09:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
gemi
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.Bakanlık, dün de Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurmuştu.22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ukraynadan-turk-bankalarina-yaptirim-cagrisi-ukraynali-yoneticiler-kendi-ayaklarina-sikiyorlar-1061134707.html
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ukrayna, tahıl, gemi, milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna, tahıl, gemi, milli savunma bakanlığı (msb)
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
Bakanlık, dün de Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurmuştu.
22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.