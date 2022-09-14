https://sputniknews.com.tr/20220914/tacikistan-kirgizistan-sinirinda-gerilim-yeniden-tirmandi-bir-tacik-asker-hayatini-kaybetti---1061167618.html
Tacikistan-Kırgızistan sınırında gerilim yeniden tırmandı: Bir Tacik asker hayatını kaybetti
Tacikistan-Kırgızistan sınırında gerilim yeniden tırmandı: Bir Tacik asker hayatını kaybetti
Tacikistan ile Kırgızistan sınırında yaşanan çatışma sonucunda bir Tacikistan sınır gücünün hayatını kaybettiği belirtildi. Kırgızistan çatışma nedeniyle bir... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T11:23+0300
2022-09-14T11:23+0300
2022-09-14T11:24+0300
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tacikistan
kırgızistan
sınır
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Sputnik Tacikistan’ın haberine göre Kırgızistan ile sınırda bu sabah yaşanan çatışma sonucunda sınır güçlerinde görevli bir asker hayatını kaybetti. Tacikistan tarafına göre sınırdaki gerilim nedeniyle iki kişinin de yaralandığını kaydetti. Kırgızistan’ın sınır servisi yetkilileri, Tacikistanlı sınır muhafızlarının Kırgız köyü Bulak-Başi’ye girdiklerini ve Kırgızistan tarafının ülke topraklarını terk etme yönündeki çağrılarına uymayıp ateş açtıklarını söylüyor. Tacikistan yetkilileriyse Kırgızistan tarafının hiçbir gerekçe olmadan Tacik sınır güçlerine ateş açtıklarını ve Tacikistan sınır güçlerinin buna karşılık verdiklerini belirtiliyor. Tacikistan sınır muhafızlarından yapılan açıklamada, tarafların şu anda gerilimi dindirmek adına görüşme yürüttüklerini kaydediyor. Kırgızistan-Tacikistan sınırında, sınırdaki işaretleme süreci tamamlanmadığı için taraflar arasında dönem dönem çatışmalar yaşanıyor.
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tacikistan, kırgızistan, sınır
Tacikistan-Kırgızistan sınırında gerilim yeniden tırmandı: Bir Tacik asker hayatını kaybetti
11:23 14.09.2022 (güncellendi: 11:24 14.09.2022) Abone ol
Tacikistan ile Kırgızistan sınırında yaşanan çatışma sonucunda bir Tacikistan sınır gücünün hayatını kaybettiği belirtildi. Kırgızistan çatışma nedeniyle bir kaybının olup olmadığını henüz açıklamadı. Taraflar, çatışmaya neyin neden olduğu konusunda birbirlerini suçladı.
Sputnik Tacikistan’ın haberine göre Kırgızistan ile sınırda bu sabah yaşanan çatışma sonucunda sınır güçlerinde görevli bir asker hayatını kaybetti. Tacikistan tarafına göre sınırdaki gerilim nedeniyle iki kişinin de yaralandığını kaydetti.
Kırgızistan’ın sınır servisi yetkilileri, Tacikistanlı sınır muhafızlarının Kırgız köyü Bulak-Başi’ye girdiklerini ve Kırgızistan tarafının ülke topraklarını terk etme yönündeki çağrılarına uymayıp ateş açtıklarını söylüyor.
Tacikistan yetkilileriyse Kırgızistan tarafının hiçbir gerekçe olmadan Tacik sınır güçlerine ateş açtıklarını ve Tacikistan sınır güçlerinin buna karşılık verdiklerini belirtiliyor. Tacikistan sınır muhafızlarından yapılan açıklamada, tarafların şu anda gerilimi dindirmek adına görüşme yürüttüklerini kaydediyor.
Kırgızistan-Tacikistan sınırında, sınırdaki işaretleme süreci tamamlanmadığı için taraflar arasında dönem dönem çatışmalar yaşanıyor.