Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220914/suudi-arabistanda-2-uluslararasi-yapay-zeka-zirvesi-basladi-1061161484.html
Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T05:17+0300
2022-09-14T05:17+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
yapay zeka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044028345_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a8e7cf5abdf5b3e91d45c5f221c66dd4.jpg
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, zirvenin "Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu" himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlendiği bildirildi.Bugünkü ilk oturumda "Ekonomik ve Sosyal Hareketlilik" konusunun ele alındığı aktarıldı.Kurum ve kuruluşların, hedeflerine ve vizyonlarına ulaşmaları için yapay zekadan yararlanmanın görüşüldüğü oturumda, alanında uzman kişilerle çalışılması ve veriye erişim konuları da konuşuldu.Yapay zeka kullanımında güvenilir sonuçlara ulaşılması için sonuçların incelenmesi konusunun yanı sıra ihtiyaçlara göre yapay zekanın geliştirilmesi meselesi de değerlendirildi.Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağı açıklanan zirvenin, 15 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044028345_98:0:847:562_1920x0_80_0_0_5b756891d6401ddd40da788c103563f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, suudi arabistan, yapay zeka
ortadoğu, suudi arabistan, yapay zeka

Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

05:17 14.09.2022
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, zirvenin "Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu" himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlendiği bildirildi.
Bugünkü ilk oturumda "Ekonomik ve Sosyal Hareketlilik" konusunun ele alındığı aktarıldı.
Kurum ve kuruluşların, hedeflerine ve vizyonlarına ulaşmaları için yapay zekadan yararlanmanın görüşüldüğü oturumda, alanında uzman kişilerle çalışılması ve veriye erişim konuları da konuşuldu.
Yapay zeka kullanımında güvenilir sonuçlara ulaşılması için sonuçların incelenmesi konusunun yanı sıra ihtiyaçlara göre yapay zekanın geliştirilmesi meselesi de değerlendirildi.
Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağı açıklanan zirvenin, 15 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.
Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала