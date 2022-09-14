https://sputniknews.com.tr/20220914/suudi-arabistanda-2-uluslararasi-yapay-zeka-zirvesi-basladi-1061161484.html

Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T05:17+0300

2022-09-14T05:17+0300

2022-09-14T05:17+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

yapay zeka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044028345_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a8e7cf5abdf5b3e91d45c5f221c66dd4.jpg

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, zirvenin "Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu" himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlendiği bildirildi.Bugünkü ilk oturumda "Ekonomik ve Sosyal Hareketlilik" konusunun ele alındığı aktarıldı.Kurum ve kuruluşların, hedeflerine ve vizyonlarına ulaşmaları için yapay zekadan yararlanmanın görüşüldüğü oturumda, alanında uzman kişilerle çalışılması ve veriye erişim konuları da konuşuldu.Yapay zeka kullanımında güvenilir sonuçlara ulaşılması için sonuçların incelenmesi konusunun yanı sıra ihtiyaçlara göre yapay zekanın geliştirilmesi meselesi de değerlendirildi.Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağı açıklanan zirvenin, 15 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, suudi arabistan, yapay zeka