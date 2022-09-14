https://sputniknews.com.tr/20220914/super-ligden-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1061158194.html

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

süper lig

spor toto süper lig

futbol

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TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktasli-josef-de-souza-pfdkya-sevk-edildi-1060881248.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, spor toto süper lig, futbol