https://sputniknews.com.tr/20220914/super-ligden-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1061158194.html
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T02:14+0300
2022-09-14T02:14+0300
2022-09-14T02:14+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
süper lig
spor toto süper lig
futbol
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TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktasli-josef-de-souza-pfdkya-sevk-edildi-1060881248.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, spor toto süper lig, futbol
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, spor toto süper lig, futbol
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.