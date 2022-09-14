Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220914/super-ligden-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1061158194.html
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T02:14+0300
2022-09-14T02:14+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
süper lig
spor toto süper lig
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059540451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39db9d75dd2aefa4b57bc088bf74dfee.jpg
TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktasli-josef-de-souza-pfdkya-sevk-edildi-1060881248.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059540451_116:0:764:486_1920x0_80_0_0_8afc4f5926a1e006a990ff38fd4d9c53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, spor toto süper lig, futbol
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, spor toto süper lig, futbol

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

02:14 14.09.2022
© AASüper Lig, futbol topu, maç
Süper Lig, futbol topu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Josef De Souza, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
SPOR
Beşiktaşlı Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi
6 Eylül, 20:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала