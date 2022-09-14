https://sputniknews.com.tr/20220914/spotifyin-kurulusu-netflix-dizisi-oldu-the-playlistten-ilk-fragman-yayinlandi--1061158286.html
Spotify'ın kuruluşu Netflix dizisi oldu: 'The Playlist'ten ilk fragman yayınlandı
Spotify'ın kuruluşu Netflix dizisi oldu: 'The Playlist'ten ilk fragman yayınlandı
Netflix, yeni dizisi 'The Playlist'in ilk fragmanını yayınladı. Dizi, Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatıyor. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T02:22+0300
2022-09-14T02:22+0300
2022-09-14T02:22+0300
yaşam
netflix
spotify
dizi
isveç
the playlist
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Spotify'ın kuruluş hikayesini, platformun kurucularının gözünden anlatan İsveç yapımı Netflix dizisi 'The Playlist'ten ilk fragman yayınlandı. 6 bölümden oluşacağı açıklanan dizi, 13 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.Yönetmen koltuğunda Per-Olav Sorensen'in oturduğu dizinin senaryosu Christian Spurrier tarafından yazıldı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, dizinin oyuncu kadrosunda ise Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdoğan ve Joel Lützow gibi isimler yer alıyor.Netflix’in açıklamasına göre 'The Playlist', büyük şirketlerin çalkantılı müzik sektörünün gidişatını önlemeye çalıştığı, korsanlığın zirve yaptığı bir dönemde dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratan İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortaklarını konu alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220209/spotifydan-joe-rogan-aciklamasi-gercek-bir-ogrenme-deneyimi-oldu-1053670621.html
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netflix, spotify, dizi, isveç, the playlist
netflix, spotify, dizi, isveç, the playlist
Spotify'ın kuruluşu Netflix dizisi oldu: 'The Playlist'ten ilk fragman yayınlandı
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Netflix, yeni dizisi 'The Playlist'in ilk fragmanını yayınladı. Dizi, Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatıyor.
Spotify'ın kuruluş hikayesini, platformun kurucularının gözünden anlatan İsveç yapımı Netflix dizisi 'The Playlist'ten ilk fragman yayınlandı. 6 bölümden oluşacağı açıklanan dizi, 13 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.
Yönetmen koltuğunda Per-Olav Sorensen'in oturduğu dizinin senaryosu Christian Spurrier tarafından yazıldı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, dizinin oyuncu kadrosunda ise Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdoğan ve Joel Lützow gibi isimler yer alıyor.
Netflix’in açıklamasına göre 'The Playlist', büyük şirketlerin çalkantılı müzik sektörünün gidişatını önlemeye çalıştığı, korsanlığın zirve yaptığı bir dönemde dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratan İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortaklarını konu alıyor.