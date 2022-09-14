https://sputniknews.com.tr/20220914/servis-midibusu-yolcu-indiren-dolmusa-carpti-2-olu-1061160848.html
Servis midibüsü, yolcu indiren dolmuşa çarptı: 2 ölü
Servis midibüsü, yolcu indiren dolmuşa çarptı: 2 ölü
İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T04:30+0300
2022-09-14T04:30+0300
2022-09-14T04:33+0300
türkiye
dolmuş
çiğli
izmir
kaza
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, Mustafa K. idaresindeki midibüs ile Mehmet Y'nin kullandığı dolmuş, İzken Mahallesi Egekent otobüs son durakları civarında çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada, Bülent Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, dolmuş sürücüsü Mehmet Y. ile Gülizar Obuz, Gönül K, Nagehan Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülizar Obuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Midibüs sürücüsü Mustafa K, polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, midibüsün çarpışmadan önce kaldırıma çıkması ve üzerine doğru gelmesi dolmuşun araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
türkiye
çiğli
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dolmuş, çiğli, izmir, kaza
dolmuş, çiğli, izmir, kaza
Servis midibüsü, yolcu indiren dolmuşa çarptı: 2 ölü
04:30 14.09.2022 (güncellendi: 04:33 14.09.2022) Abone ol
İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, Mustafa K. idaresindeki midibüs ile Mehmet Y'nin kullandığı dolmuş, İzken Mahallesi Egekent otobüs son durakları civarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, Bülent Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, dolmuş sürücüsü Mehmet Y. ile Gülizar Obuz, Gönül K, Nagehan Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülizar Obuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Midibüs sürücüsü Mustafa K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, midibüsün çarpışmadan önce kaldırıma çıkması ve üzerine doğru gelmesi dolmuşun araç içi kamerası tarafından kaydedildi.