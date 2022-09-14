https://sputniknews.com.tr/20220914/scholz-putin-ukrayna-durusunu-degistirmedi-ama-diyaloga-ihtiyac-var-1061193481.html

Scholz: Putin, Ukrayna duruşunu değiştirmedi, ama diyaloğa ihtiyaç var

Scholz: Putin, Ukrayna duruşunu değiştirmedi, ama diyaloğa ihtiyaç var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sorunuyla ilgili duruşunu değiştirmediğini, bu rağmen diyaloğun önemli olduğunu... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T21:37+0300

2022-09-14T21:37+0300

2022-09-14T21:37+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

almanya

olaf scholz

ukrayna

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Scholz, dün Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, “Putin, duruşunu değiştirmediği. Sohbet sırasında onun, operasyon başlatmanın hata olduğunu anladığını görmedim” dedi.Alman lider, “Yine de birbirimizle konuşmak ve bu konuda neler düşündüğümü anlatmak önemli. Çünkü Rusya'nın askerlerini geri çekmesi gerektiğinden kesinlikle eminim. Bunu söylemek lazım. Ben de bunu yaptım” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/putin-ve-scholz-ukraynadaki-durumu-gorustu-1061146828.html

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