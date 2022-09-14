https://sputniknews.com.tr/20220914/scholz-putin-ukrayna-durusunu-degistirmedi-ama-diyaloga-ihtiyac-var-1061193481.html
Scholz: Putin, Ukrayna duruşunu değiştirmedi, ama diyaloğa ihtiyaç var
Scholz: Putin, Ukrayna duruşunu değiştirmedi, ama diyaloğa ihtiyaç var
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sorunuyla ilgili duruşunu değiştirmediğini, bu rağmen diyaloğun önemli olduğunu... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T21:37+0300
2022-09-14T21:37+0300
2022-09-14T21:37+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
almanya
olaf scholz
ukrayna
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Scholz, dün Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, “Putin, duruşunu değiştirmediği. Sohbet sırasında onun, operasyon başlatmanın hata olduğunu anladığını görmedim” dedi.Alman lider, “Yine de birbirimizle konuşmak ve bu konuda neler düşündüğümü anlatmak önemli. Çünkü Rusya'nın askerlerini geri çekmesi gerektiğinden kesinlikle eminim. Bunu söylemek lazım. Ben de bunu yaptım” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/putin-ve-scholz-ukraynadaki-durumu-gorustu-1061146828.html
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rusya, vladimir putin, almanya, olaf scholz, ukrayna
rusya, vladimir putin, almanya, olaf scholz, ukrayna
Scholz: Putin, Ukrayna duruşunu değiştirmedi, ama diyaloğa ihtiyaç var
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sorunuyla ilgili duruşunu değiştirmediğini, bu rağmen diyaloğun önemli olduğunu belirtti.
Scholz, dün Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, “Putin, duruşunu değiştirmediği. Sohbet sırasında onun, operasyon başlatmanın hata olduğunu anladığını görmedim” dedi.
Alman lider, “Yine de birbirimizle konuşmak ve bu konuda neler düşündüğümü anlatmak önemli. Çünkü Rusya'nın askerlerini geri çekmesi gerektiğinden kesinlikle eminim. Bunu söylemek lazım. Ben de bunu yaptım” ifadesini kullandı.