https://sputniknews.com.tr/20220914/sarkici-kaan-bosnak-hakkindaki-dayak-iddialariyla-ilgili-konustu-gercek-magdur-benim-1061169177.html

Şarkıcı Kaan Boşnak hakkındaki dayak iddialarıyla ilgili konuştu: Gerçek mağdur benim

Şarkıcı Kaan Boşnak hakkındaki dayak iddialarıyla ilgili konuştu: Gerçek mağdur benim

Şarkıcı Kaan Boşnak eşini dövdüğü gerekçesiyle bir süredir hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak ilk defa konuştu. Avukatı aracılığı ile açıklama yapan... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T12:17+0300

2022-09-14T12:17+0300

2022-09-14T12:17+0300

yaşam

şiddet

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Yüz yüzeyken Konuşuruz’un solisti olan Kaan Boşnak, hakkında çıkan eşine şiddet uyguladığı iddiaları ile başı dertte.Boşnak 2020 yılında organizatör Başak Ceylan Torun ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Boşanma aşamasında olan çift hakkında şiddet iddiaları ortaya çıkmıştı. Başak Ceylan Torun’un şiddete uğradığı iddiaları gündemde yer alırken Boşnak iddialarla ilgili ilk defa konuştu.Avukatı aracılığı ile bir açıklama yapan Boşnak, “Basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız” dedi.Ayrıca Boşnak’ın avukatı Ayşegül Mermer, “Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır. Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu çerçevede Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir. Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz” açıklamasında bulundu.

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