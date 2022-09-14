Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım: Son derece üzgünüm

“Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”