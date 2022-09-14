https://sputniknews.com.tr/20220914/saglik-bakani-kocadan-hayatini-kaybeden-guvenlik-gorevlisiyle-ilgili-paylasim-son-derece-uzgunum-1061198035.html
Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım: Son derece üzgünüm
Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım: Son derece üzgünüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T22:50+0300
2022-09-14T22:50+0300
2022-09-14T22:50+0300
türkiye
fahrettin koca
güvenlik görevlisi
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paylaşım
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, güvenlik görevlisi, twitter , paylaşım
fahrettin koca, güvenlik görevlisi, twitter , paylaşım
Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım: Son derece üzgünüm
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”