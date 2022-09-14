https://sputniknews.com.tr/20220914/saglik-bakani-fahrettin-koca-81-il-sagli-muduru-ile-beyaz-reform-gundemiyle-bir-araya-geldi-1061183065.html

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile Beyaz Reform gündemiyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile Beyaz Reform gündemiyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 İl Sağlık Müdürü ile Ankara’da geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda “Beyaz Reform”un detayları masaya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T17:40+0300

2022-09-14T17:40+0300

2022-09-14T17:41+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

reform

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81 ilin sağlık müdürü ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasına “Bugün yoğun bir programla tüm genel müdürlüklerimizin sunumlarını dinleyecek, sorularınızı soracak, süreçler hakkında yerinden net cevaplar alacaksınız. Yarın döneceğiniz illerinizde en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaksınız. Bugün yaptığımız şey, merkezimizde bizzat bulunarak Bakanlığımız politika ve stratejilerini yerinde teneffüs etmektir” diyerek başlayan Bakan Koca, açılan yeni sayfaya ihtiyaç duyulmasının birçok nedeni olduğunu kaydetti.Sağlık Bakanı şöyle devam etti:“2000’li yılların başında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile büyük bir atılım yapılmış ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılması sağlanmıştı. Sağlık çalışanlarımızın ise çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapmak üzere bir dizi proje hayata geçirilmişti. Bu yenilikler ile çalışma koşullarımızı ve verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı başardık. Dünya değişti. Çalışma koşulları değişti. Hizmet algısı değişti. Her şey değişirken sistemimizin statik kalması mümkün değildi. Yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak hep birlikte güncellenmek zorundaydık. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak Beyaz Reformu başlattık. Bu alelade bir terim ya da slogan değildir. Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir.”

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, reform