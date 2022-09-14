https://sputniknews.com.tr/20220914/rusyanin-washington-buyukelcisi-batinin-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-basarisizliga-mahkum-1061195020.html
Rusya’nın Washington Büyükelçisi: Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları başarısızlığa mahkum
Rusya’nın Washington Büyükelçisi: Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları başarısızlığa mahkum
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu, Moskova'nın enerji... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T22:32+0300
2022-09-14T22:32+0300
2022-09-14T22:32+0300
rusya
anatoliy antonov
ukrayna krizi
abd
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Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, Sputnik’e verdiği röportajda Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.ABD’deki enerji şirketlerinin mevcut enerji krizinden ‘karlı çıkarken’ Avrupa siyasetinin ve ekonomisinin ise giderek Washington'a daha bağımlı hale geldiğini vurguladı.“Düşüncesiz ve tamamen cahil yaptırım politikası, kolektif Batı'nın ülkemize karşı açık yaptırım ve enformasyon savaşı başarısızlığa mahkum. Rusya her şeye rağmen bağımsızlığını güçlendiriyor. Enerji ihracatından elde edilen gelirler sürekli artıyor. Batı ülkelerindeki sıradan vatandaşların durumu ise hızla kötüleşiyor” diyen Antonov, Moskova’nın en üst düzeyde dünyanın farklı yerlerinde ihtiyacı olan ülkelere yardım sağlama kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini sözlerine ekledi.‘ABD’nin Ukrayna ihtilafına katılmadığı yönündeki açıklamaları saçma’ABD makamlarının Ukrayna'daki çatışmaya ‘katılmadıkları’ yönündeki açıklamaları gülünç ve asılsız olduğuna dikkat çeken Antonov, gerçeklerin bunun tam tersini gösterdiğine işaret etti.ABD yönetiminden bürokratların Pentagon'un doğrudan katılımı sayesinde Ukrayna cephelerinde ‘belirli başarıların’ elde edildiğine dair ‘açık kabadayılığından’ Moskova’da derin endişe uyandırdığını söyleyen Antonov, “Bu arka planda Washington'un ABD'nin kenarda durduğuna ve çatışmanın tarafı olmadığına dair açıklamaları kesinlikle saçma ve asılsız geliyor. Gerçekler, eski ve şimdiki politikacıların ve generallerin röportajları aksini söylüyor” ifadelerini kullandı.‘Kiev’in küratörleri barışçıl çözümü kabul etmeyecek’Amerikan silah üreticilerinin her zaman savaşta zenginlerine zenginlik kattıklarını, şu ana kadarki iki dünya savaşının deneyimlerinin bunun doğruladığını hatırlatan Antonov, ABD'de üretilen ‘milyonlarca top mermisi ve muazzam miktarda silahların’ Ukrayna cephesine teslim edildiği şimdiki zamanda da benzer süreçlerin meydana geldiğini kaydederek, “Tam da bu nedenle barışçıl senaryo, güce ve paraya aç olan Kiev’in küratörleri için uygun değil. Bu kişiler, Ukrayna'yı baştan beri başarısızlığa mahkum olan ‘taarruzlar’ gibi daha fazla intihar macerasına itmekten vazgeçmeyecekler” diye konuştu.‘ATACMS füzelerinin Kiev'e teslimi, ABD ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi taşıyor’Rus diplomat, Kiev'e 300 kilometreye kadar menzile sahip Amerikan ATACMS balistik füzelerinin teslimatının başlamasının, ABD'yi Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya sürükleyebileceği konusunda uyardı.ABD’den bu tür silahların eline geçmesi durumunda büyük Rus şehirlerinin yanı sıra Rusya’nın sanayi ve ulaşım altyapı tesislerinin de Kiev’in menzilinde olacağına dikkat çeken Antonov, “Böyle bir senaryo, ABD'nin Rusya ile askeri bir çatışmaya doğrudan dahil olması anlamına gelecek” vurgusunu yaptı.
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rusya, anatoliy antonov, abd
rusya, anatoliy antonov, abd
Rusya’nın Washington Büyükelçisi: Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları başarısızlığa mahkum
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu, Moskova'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirler artarken, Batılı ülkelerdeki vatandaşların durumunun ise hızla kötüleştiğini belirtti.
Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, Sputnik’e verdiği röportajda Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.
ABD’deki enerji şirketlerinin mevcut enerji krizinden ‘karlı çıkarken’ Avrupa siyasetinin ve ekonomisinin ise giderek Washington'a daha bağımlı hale geldiğini vurguladı.
“Düşüncesiz ve tamamen cahil yaptırım politikası, kolektif Batı'nın ülkemize karşı açık yaptırım ve enformasyon savaşı başarısızlığa mahkum. Rusya her şeye rağmen bağımsızlığını güçlendiriyor. Enerji ihracatından elde edilen gelirler sürekli artıyor. Batı ülkelerindeki sıradan vatandaşların durumu ise hızla kötüleşiyor” diyen Antonov, Moskova’nın en üst düzeyde dünyanın farklı yerlerinde ihtiyacı olan ülkelere yardım sağlama kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini sözlerine ekledi.
‘ABD’nin Ukrayna ihtilafına katılmadığı yönündeki açıklamaları saçma’
ABD makamlarının Ukrayna'daki çatışmaya ‘katılmadıkları’ yönündeki açıklamaları gülünç ve asılsız olduğuna dikkat çeken Antonov, gerçeklerin bunun tam tersini gösterdiğine işaret etti.
ABD yönetiminden bürokratların Pentagon'un doğrudan katılımı sayesinde Ukrayna cephelerinde ‘belirli başarıların’ elde edildiğine dair ‘açık kabadayılığından’ Moskova’da derin endişe uyandırdığını söyleyen Antonov, “Bu arka planda Washington'un ABD'nin kenarda durduğuna ve çatışmanın tarafı olmadığına dair açıklamaları kesinlikle saçma ve asılsız geliyor. Gerçekler, eski ve şimdiki politikacıların ve generallerin röportajları aksini söylüyor” ifadelerini kullandı.
‘Kiev’in küratörleri barışçıl çözümü kabul etmeyecek’
Amerikan silah üreticilerinin her zaman savaşta zenginlerine zenginlik kattıklarını, şu ana kadarki iki dünya savaşının deneyimlerinin bunun doğruladığını hatırlatan Antonov, ABD'de üretilen ‘milyonlarca top mermisi ve muazzam miktarda silahların’ Ukrayna cephesine teslim edildiği şimdiki zamanda da benzer süreçlerin meydana geldiğini kaydederek, “Tam da bu nedenle barışçıl senaryo, güce ve paraya aç olan Kiev’in küratörleri için uygun değil. Bu kişiler, Ukrayna'yı baştan beri başarısızlığa mahkum olan ‘taarruzlar’ gibi daha fazla intihar macerasına itmekten vazgeçmeyecekler” diye konuştu.
‘ATACMS füzelerinin Kiev'e teslimi, ABD ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi taşıyor’
Rus diplomat, Kiev'e 300 kilometreye kadar menzile sahip Amerikan ATACMS balistik füzelerinin teslimatının başlamasının, ABD'yi Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya sürükleyebileceği konusunda uyardı.
ABD’den bu tür silahların eline geçmesi durumunda büyük Rus şehirlerinin yanı sıra Rusya’nın sanayi ve ulaşım altyapı tesislerinin de Kiev’in menzilinde olacağına dikkat çeken Antonov, “Böyle bir senaryo, ABD'nin Rusya ile askeri bir çatışmaya doğrudan dahil olması anlamına gelecek” vurgusunu yaptı.