https://sputniknews.com.tr/20220914/rusya-lideri-putin-ve-bm-genel-sekreteri-guterres-ukraynayla-ilgili-konulari-gorustu-1061192127.html
Rusya lideri Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’yla ilgili konuları görüştü
Rusya lideri Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’yla ilgili konuları görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:44+0300
2022-09-14T20:44+0300
2022-09-14T21:07+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
bm
antonio guteres
ukrayna
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Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin ana konusunun, Ukrayna ve Rus gıda ürünlerinin ve gübrenin sevkiyatıyla ilgili İstanbul anlaşmasının uygulama süreci olduğu kaydedilirken, “Her iki taraf, öncelikli olarak Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını sağlamanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.Guterres, Rus tarım ürünlerinin ve gübrenin dünya pazarlarına arzının önündeki tüm engellerin kaldırılması için sarf edilen çabalarla ilgili ayrıntılı bilgi verirken bu göreve olan tam bağlılığını kaydetti. Küresel gıda güvenliğinin sağlanması için Rusya ve BM’nin ilgili kuruluşları arasında devam eden yakın işbirliğinin önemi teyit edildi.Görüşmede, Zaporojye nükleer güç santralindeki durum ele alındı. Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapıcı işbirliğini olumlu değerlendirdi ve santralin güvenliğini sağlamak için Rusya’nın aldığı önlemleri anlattı.Ukrayna ordusunun 29 Temmuz’da, Ukraynalı esirlerin tutulduğu Yelenovka cezaevine yönelik füze saldırısının araştırılması için BM misyonunun organize edilmesi konusu da değerlendirildi. Guterres, olay yerine BM uzmanlarının gönderilmesi için aktif hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Görüşmede ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumlarının suç faaliyeti de masaya yatırıldı. Bu oluşumların, Kiev rejiminin düşmanlarına ve eleştirenlere karşı terör yöntemleri uyguladığı kaydedildi. Bu bağlamda, Putin, Rus gazeteci Darya Dugina cinayetini anımsattı. Guterres, bu cinayeti kınayarak bunun haklı tarafı olamayacağının altını çizdi.
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vladimir putin, rusya, bm, antonio guteres, ukrayna
vladimir putin, rusya, bm, antonio guteres, ukrayna
Rusya lideri Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’yla ilgili konuları görüştü
20:44 14.09.2022 (güncellendi: 21:07 14.09.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin ana konusunun, Ukrayna ve Rus gıda ürünlerinin ve gübrenin sevkiyatıyla ilgili İstanbul anlaşmasının uygulama süreci olduğu kaydedilirken, “Her iki taraf, öncelikli olarak Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını sağlamanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.
Guterres, Rus tarım ürünlerinin ve gübrenin dünya pazarlarına arzının önündeki tüm engellerin kaldırılması için sarf edilen çabalarla ilgili ayrıntılı bilgi verirken bu göreve olan tam bağlılığını kaydetti. Küresel gıda güvenliğinin sağlanması için Rusya ve BM’nin ilgili kuruluşları arasında devam eden yakın işbirliğinin önemi teyit edildi.
Görüşmede, Zaporojye nükleer güç santralindeki durum ele alındı. Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapıcı işbirliğini olumlu değerlendirdi ve santralin güvenliğini sağlamak için Rusya’nın aldığı önlemleri anlattı.
Ukrayna ordusunun 29 Temmuz’da, Ukraynalı esirlerin tutulduğu Yelenovka cezaevine yönelik füze saldırısının araştırılması için BM misyonunun organize edilmesi konusu da değerlendirildi. Guterres, olay yerine BM uzmanlarının gönderilmesi için aktif hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Görüşmede ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumlarının suç faaliyeti de masaya yatırıldı. Bu oluşumların, Kiev rejiminin düşmanlarına ve eleştirenlere karşı terör yöntemleri uyguladığı kaydedildi. Bu bağlamda, Putin, Rus gazeteci Darya Dugina cinayetini anımsattı. Guterres, bu cinayeti kınayarak bunun haklı tarafı olamayacağının altını çizdi.