https://sputniknews.com.tr/20220914/rusya-lideri-putin-ve-bm-genel-sekreteri-guterres-ukraynayla-ilgili-konulari-gorustu-1061192127.html

Rusya lideri Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’yla ilgili konuları görüştü

Rusya lideri Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’yla ilgili konuları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T20:44+0300

2022-09-14T20:44+0300

2022-09-14T21:07+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

bm

antonio guteres

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102873/70/1028737063_0:191:4952:2977_1920x0_80_0_0_8d736c712076359c749aab8528dd1306.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin ana konusunun, Ukrayna ve Rus gıda ürünlerinin ve gübrenin sevkiyatıyla ilgili İstanbul anlaşmasının uygulama süreci olduğu kaydedilirken, “Her iki taraf, öncelikli olarak Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını sağlamanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.Guterres, Rus tarım ürünlerinin ve gübrenin dünya pazarlarına arzının önündeki tüm engellerin kaldırılması için sarf edilen çabalarla ilgili ayrıntılı bilgi verirken bu göreve olan tam bağlılığını kaydetti. Küresel gıda güvenliğinin sağlanması için Rusya ve BM’nin ilgili kuruluşları arasında devam eden yakın işbirliğinin önemi teyit edildi.Görüşmede, Zaporojye nükleer güç santralindeki durum ele alındı. Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapıcı işbirliğini olumlu değerlendirdi ve santralin güvenliğini sağlamak için Rusya’nın aldığı önlemleri anlattı.Ukrayna ordusunun 29 Temmuz’da, Ukraynalı esirlerin tutulduğu Yelenovka cezaevine yönelik füze saldırısının araştırılması için BM misyonunun organize edilmesi konusu da değerlendirildi. Guterres, olay yerine BM uzmanlarının gönderilmesi için aktif hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Görüşmede ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumlarının suç faaliyeti de masaya yatırıldı. Bu oluşumların, Kiev rejiminin düşmanlarına ve eleştirenlere karşı terör yöntemleri uyguladığı kaydedildi. Bu bağlamda, Putin, Rus gazeteci Darya Dugina cinayetini anımsattı. Guterres, bu cinayeti kınayarak bunun haklı tarafı olamayacağının altını çizdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, bm, antonio guteres, ukrayna