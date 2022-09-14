Rusya Dışişleri, 30 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Moskova, Ukrayna'da başlatılan özel askeri harekatın ardından Londra'nın yoğunlaştırdığı yaptırımlara yanıt vermeye devam ediyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik adımlar atan ve Kiev'deki Nazi rejimine tutarlı şekilde askeri destek sunan İngiltere hükümetinin hasmane tutumunu sürdürmesine cevaben 30 İngiliz'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.



Yasaklı kişiler arasında Rusya karşıtı gündemin koordinasyonundan sorumlu İngiliz kurumlarının yöneticileri ile İngiltere'nin savunma lobisinden temsilcilerin yer aldığını belirten bakanlık, özellikle Public Relations and Communications Association Genel Müdürü Francis Ingham, PR Network Eş Kurucusu Nicky Regazzoni ile kimyasal ve biyolojik güvenlik uzmanı Hamish de Bretton-Gordon'un isimlerini öne çıkardı.



Bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan İngiliz vatandaşlarının listesini genişletme çalışmalarının süreceğini ekledi.