Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/rusya-disisleri-30-ingiltere-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1061188636.html
Rusya Dışişleri, 30 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya Dışişleri, 30 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın yaptırımlarına ve Kiev'e verdiği desteğe cevaben 30 İngiltere vatandaşına ükeye giriş yasağı getirdi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:30+0300
2022-09-14T19:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
vatandaş
giriş
ülkeye giriş yasağı
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101426/96/1014269647_0:216:1397:1002_1920x0_80_0_0_271b7c8f28f9b19d3ba03afa5bddc5b3.jpg
Moskova, Ukrayna'da başlatılan özel askeri harekatın ardından Londra'nın yoğunlaştırdığı yaptırımlara yanıt vermeye devam ediyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik adımlar atan ve Kiev'deki Nazi rejimine tutarlı şekilde askeri destek sunan İngiltere hükümetinin hasmane tutumunu sürdürmesine cevaben 30 İngiliz'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.Yasaklı kişiler arasında Rusya karşıtı gündemin koordinasyonundan sorumlu İngiliz kurumlarının yöneticileri ile İngiltere'nin savunma lobisinden temsilcilerin yer aldığını belirten bakanlık, özellikle Public Relations and Communications Association Genel Müdürü Francis Ingham, PR Network Eş Kurucusu Nicky Regazzoni ile kimyasal ve biyolojik güvenlik uzmanı Hamish de Bretton-Gordon'un isimlerini öne çıkardı.Bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan İngiliz vatandaşlarının listesini genişletme çalışmalarının süreceğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/ingiltere-savunma-bakani-rus-vatandaslari-icin-vize-rejimini-sikilastirabiliriz-1060341606.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101426/96/1014269647_0:85:1397:1133_1920x0_80_0_0_c52641c2838d41edc23db9ec6957ea9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ingiltere, vatandaş, giriş, ülkeye giriş yasağı, yaptırım
rusya, ingiltere, vatandaş, giriş, ülkeye giriş yasağı, yaptırım

Rusya Dışişleri, 30 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

19:30 14.09.2022
© Sputnik / Vladimir Rodionov / Multimedya arşivine gidinBüyük Britanya Bayrağı
Büyük Britanya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Vladimir Rodionov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın yaptırımlarına ve Kiev'e verdiği desteğe cevaben 30 İngiltere vatandaşına ükeye giriş yasağı getirdi.
Moskova, Ukrayna'da başlatılan özel askeri harekatın ardından Londra'nın yoğunlaştırdığı yaptırımlara yanıt vermeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik adımlar atan ve Kiev'deki Nazi rejimine tutarlı şekilde askeri destek sunan İngiltere hükümetinin hasmane tutumunu sürdürmesine cevaben 30 İngiliz'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yasaklı kişiler arasında Rusya karşıtı gündemin koordinasyonundan sorumlu İngiliz kurumlarının yöneticileri ile İngiltere'nin savunma lobisinden temsilcilerin yer aldığını belirten bakanlık, özellikle Public Relations and Communications Association Genel Müdürü Francis Ingham, PR Network Eş Kurucusu Nicky Regazzoni ile kimyasal ve biyolojik güvenlik uzmanı Hamish de Bretton-Gordon'un isimlerini öne çıkardı.

Bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan İngiliz vatandaşlarının listesini genişletme çalışmalarının süreceğini ekledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
Ukrayna krizi
İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz
24 Ağustos, 18:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала