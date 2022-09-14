https://sputniknews.com.tr/20220914/rus-marketlerdeki-coca-cola-ve-pepsico-dolaplarinin-isimleri-degisecek-1061187073.html

Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek

Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek

Coca-Cola ve PepsiCo’nun Rusya’dan gidişi, Rus marketlerinde bu markaların isimlerini taşıyan dolaplarının yeniden isimlendirilmesi sorununu ortaya çıkarttı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T19:05+0300

2022-09-14T19:05+0300

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Rusya'dan çekilen Coca-Cola ve PepsiCo'nun soğutucu dolaplarının görünümlerini değiştirilmesi gündeme geldi.Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticileri Coca-Cola ve PepsiCo, Rus marketlerindeki dolaplarının markalarını ve dış görünüşünü değiştirme konusunu değerlendiriyor. Bunu, Rusya’da faaliyet gösteren üç market zincirinin çalışanları ve meşrubat üreticilerindeki kaynaklar Rus medyasına bildirdi.Marka değişikliği, perakende satış noktalarındaki tahmini 1 milyon dolabın yarısından fazlasını etkileyebilir.

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