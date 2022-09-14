https://sputniknews.com.tr/20220914/rus-marketlerdeki-coca-cola-ve-pepsico-dolaplarinin-isimleri-degisecek-1061187073.html
Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek
Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek
Coca-Cola ve PepsiCo’nun Rusya’dan gidişi, Rus marketlerinde bu markaların isimlerini taşıyan dolaplarının yeniden isimlendirilmesi sorununu ortaya çıkarttı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:05+0300
2022-09-14T19:05+0300
2022-09-14T19:06+0300
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pepsico
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Rusya'dan çekilen Coca-Cola ve PepsiCo'nun soğutucu dolaplarının görünümlerini değiştirilmesi gündeme geldi.Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticileri Coca-Cola ve PepsiCo, Rus marketlerindeki dolaplarının markalarını ve dış görünüşünü değiştirme konusunu değerlendiriyor. Bunu, Rusya’da faaliyet gösteren üç market zincirinin çalışanları ve meşrubat üreticilerindeki kaynaklar Rus medyasına bildirdi.Marka değişikliği, perakende satış noktalarındaki tahmini 1 milyon dolabın yarısından fazlasını etkileyebilir.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pepsi, pepsico, dolap
Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek
19:05 14.09.2022 (güncellendi: 19:06 14.09.2022) Abone ol
Coca-Cola ve PepsiCo’nun Rusya’dan gidişi, Rus marketlerinde bu markaların isimlerini taşıyan dolaplarının yeniden isimlendirilmesi sorununu ortaya çıkarttı. Bu sorunun satışları etkileyebileceğinden endişe ediliyor.
Rusya'dan çekilen Coca-Cola ve PepsiCo'nun soğutucu dolaplarının görünümlerini değiştirilmesi gündeme geldi.
Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticileri Coca-Cola ve PepsiCo, Rus marketlerindeki dolaplarının markalarını ve dış görünüşünü değiştirme konusunu değerlendiriyor. Bunu, Rusya’da faaliyet gösteren üç market zincirinin çalışanları ve meşrubat üreticilerindeki kaynaklar Rus medyasına bildirdi.
Marka değişikliği, perakende satış noktalarındaki tahmini 1 milyon dolabın yarısından fazlasını etkileyebilir.