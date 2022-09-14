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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/rus-marketlerdeki-coca-cola-ve-pepsico-dolaplarinin-isimleri-degisecek-1061187073.html
Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek
Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek
Coca-Cola ve PepsiCo’nun Rusya’dan gidişi, Rus marketlerinde bu markaların isimlerini taşıyan dolaplarının yeniden isimlendirilmesi sorununu ortaya çıkarttı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:05+0300
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Rusya'dan çekilen Coca-Cola ve PepsiCo'nun soğutucu dolaplarının görünümlerini değiştirilmesi gündeme geldi.Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticileri Coca-Cola ve PepsiCo, Rus marketlerindeki dolaplarının markalarını ve dış görünüşünü değiştirme konusunu değerlendiriyor. Bunu, Rusya’da faaliyet gösteren üç market zincirinin çalışanları ve meşrubat üreticilerindeki kaynaklar Rus medyasına bildirdi.Marka değişikliği, perakende satış noktalarındaki tahmini 1 milyon dolabın yarısından fazlasını etkileyebilir.
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pepsi, pepsico, dolap
pepsi, pepsico, dolap

Rus marketlerdeki Coca-Cola ve PepsiCo dolaplarının isimleri değişecek

19:05 14.09.2022 (güncellendi: 19:06 14.09.2022)
© Fotoğraf : Coca-Cola/TwitterCoca-Cola NFT
Coca-Cola NFT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Fotoğraf : Coca-Cola/Twitter
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Coca-Cola ve PepsiCo’nun Rusya’dan gidişi, Rus marketlerinde bu markaların isimlerini taşıyan dolaplarının yeniden isimlendirilmesi sorununu ortaya çıkarttı. Bu sorunun satışları etkileyebileceğinden endişe ediliyor.
Rusya'dan çekilen Coca-Cola ve PepsiCo'nun soğutucu dolaplarının görünümlerini değiştirilmesi gündeme geldi.
Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticileri Coca-Cola ve PepsiCo, Rus marketlerindeki dolaplarının markalarını ve dış görünüşünü değiştirme konusunu değerlendiriyor. Bunu, Rusya’da faaliyet gösteren üç market zincirinin çalışanları ve meşrubat üreticilerindeki kaynaklar Rus medyasına bildirdi.
Marka değişikliği, perakende satış noktalarındaki tahmini 1 milyon dolabın yarısından fazlasını etkileyebilir.
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