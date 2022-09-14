https://sputniknews.com.tr/20220914/rus-gucleri-ukrayna-ordusunu-vurmaya-devam-ediyor-son-24-saatte-470-asker-olduruldu-1061175404.html
Rus güçleri, Ukrayna ordusunu vurmaya devam ediyor: Son 24 saatte 470 asker öldürüldü
Rus güçleri, Ukrayna ordusunu vurmaya devam ediyor: Son 24 saatte 470 asker öldürüldü
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun mevzilerine yoğun atışlar gerçekleştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:34+0300
2022-09-14T14:34+0300
2022-09-14T14:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi'nde yapılan yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda 70 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) son 24 saatte yürüttüğü faaliyetleri anlatan Konaşenkov, 5 tugayın mevzilerine yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla yaklaşık 250 Ukrayna askerinin imha edildiğini söyledi. ABD yapımı 26 HIMARS füzesine, 7'si Olha sistemine ait olmak üzere 33 çok namlulu roketatar sistemi füzesine önleme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, 1 Mi-8 helikopterinin, 1 Toçka-U füzesinin ve 4 İHA'nın imha edildiği bilgisini paylaştı.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rus güçleri, Ukrayna ordusunu vurmaya devam ediyor: Son 24 saatte 470 asker öldürüldü
14:34 14.09.2022 (güncellendi: 14:35 14.09.2022) Abone ol
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun mevzilerine yoğun atışlar gerçekleştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaklaşık 150 Ukrayna askerinin öldüğünü ve hayatını kaybettiğini ifade etti.
Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi'nde yapılan yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda 70 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) son 24 saatte yürüttüğü faaliyetleri anlatan Konaşenkov, 5 tugayın mevzilerine yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla yaklaşık 250 Ukrayna askerinin imha edildiğini söyledi.
ABD yapımı 26 HIMARS füzesine, 7'si Olha sistemine ait olmak üzere 33 çok namlulu roketatar sistemi füzesine önleme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, 1 Mi-8 helikopterinin, 1 Toçka-U füzesinin ve 4 İHA'nın imha edildiği bilgisini paylaştı.