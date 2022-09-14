https://sputniknews.com.tr/20220914/rus-gucleri-ukrayna-ordusunu-vurmaya-devam-ediyor-son-24-saatte-470-asker-olduruldu-1061175404.html

Rus güçleri, Ukrayna ordusunu vurmaya devam ediyor: Son 24 saatte 470 asker öldürüldü

Rus güçleri, Ukrayna ordusunu vurmaya devam ediyor: Son 24 saatte 470 asker öldürüldü

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun mevzilerine yoğun atışlar gerçekleştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T14:34+0300

2022-09-14T14:34+0300

2022-09-14T14:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053859435_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_c8540b8dc60f93833da15eb4109aaae4.jpg

Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi'nde yapılan yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda 70 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) son 24 saatte yürüttüğü faaliyetleri anlatan Konaşenkov, 5 tugayın mevzilerine yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla yaklaşık 250 Ukrayna askerinin imha edildiğini söyledi. ABD yapımı 26 HIMARS füzesine, 7'si Olha sistemine ait olmak üzere 33 çok namlulu roketatar sistemi füzesine önleme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, 1 Mi-8 helikopterinin, 1 Toçka-U füzesinin ve 4 İHA'nın imha edildiği bilgisini paylaştı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, igor konaşenkov