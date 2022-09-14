https://sputniknews.com.tr/20220914/rtukten-halk-tvye-para-ve-program-durdurma-cezasi-1061177477.html
RTÜK’ten Halk TV’ye para ve program durdurma cezası
RTÜK’ten Halk TV’ye para ve program durdurma cezası
RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'ye para ve Sözüm Var isimli programa 5 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T15:13+0300
2022-09-14T15:13+0300
2022-09-14T15:14+0300
türkiye
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halk tv
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Okan Konuralp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri, “Terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte” kabul etti; Halk TV’ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), halk tv
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), halk tv
RTÜK’ten Halk TV’ye para ve program durdurma cezası
15:13 14.09.2022 (güncellendi: 15:14 14.09.2022) Abone ol
RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'ye para ve Sözüm Var isimli programa 5 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.
Okan Konuralp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri, “Terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte” kabul etti; Halk TV’ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.