https://sputniknews.com.tr/20220914/pasinyandan-sikiyonetim-aciklamasi-azerbaycan-sinirindaki-duruma-bagli-1061184416.html
Paşinyan'dan sıkıyönetim açıklaması: Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı
Paşinyan'dan sıkıyönetim açıklaması: Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede sıkıyönetim ilan etme kararının Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı olduğunu ve şu anda buna ihtiyaç duymadıklarını... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T18:13+0300
2022-09-14T18:13+0300
2022-09-14T18:14+0300
dünya
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
azerbaycan
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Ermenistan parlamentosunda konuşan Paşinyan, "Dün gece yarısından beri sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin taslak metin masamda duruyor ve periyodik olarak durumu, böyle bir karara ihtiyaç olup olmadığını değerlendiriyoruz. Böyle bir karar almadığımıza göre buna gerek olmadığını düşünüyoruz" dedi.Bunun ciddi bir karar olduğunu ve sadece askeri boyutu bulunmadığını kaydeden Paşinyan, "Bu konu gündemimizde, durum her gün değerlendiriliyor. Şu anda böyle bir karar alınmadı ancak bu, böyle bir kararın alınmayacağı anlamına gelmiyor, her şey duruma bağlı" ifadelerini kullandı.'KGAÖ'nün öncü grubu yarın Ermenistan'a gidecek'Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov başkanlığındaki KGAÖ öncü grubunun yarın Ermenistan'a gideceğini açıkladı.Zaybetdinov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın ise gelecek hafta Ermenistan'a gitmesinin planlandığını kaydetti.Bugünkü toplantının ardından KGAÖ, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin tırmanması nedeniyle Ermenistan'a heyet gönderme kararı almıştı."Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas başkanlığındaki heyetin mevcut durumu değerlendirmek ve devlet başkanlarına ayrıntılı bir rapor hazırlamak üzere Ermenistan'a bir heyet gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" denen açıklamada, KGAÖ'nün bölgedeki durumla ilgili patlak veren gerilimleri azaltmak için öneriler geliştireceği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kgaoden-ermenistana-heyet-gonderme-karari--1061154987.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan
Paşinyan'dan sıkıyönetim açıklaması: Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı
18:13 14.09.2022 (güncellendi: 18:14 14.09.2022) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede sıkıyönetim ilan etme kararının Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı olduğunu ve şu anda buna ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Bu arada KGAÖ öncü grubunun yarın Ermenistan'a gideceği açıklandı.
Ermenistan parlamentosunda konuşan Paşinyan, "Dün gece yarısından beri sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin taslak metin masamda duruyor ve periyodik olarak durumu, böyle bir karara ihtiyaç olup olmadığını değerlendiriyoruz. Böyle bir karar almadığımıza göre buna gerek olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Bunun ciddi bir karar olduğunu ve sadece askeri boyutu bulunmadığını kaydeden Paşinyan, "Bu konu gündemimizde, durum her gün değerlendiriliyor. Şu anda böyle bir karar alınmadı ancak bu, böyle bir kararın alınmayacağı anlamına gelmiyor, her şey duruma bağlı" ifadelerini kullandı.
'KGAÖ'nün öncü grubu yarın Ermenistan'a gidecek'
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov başkanlığındaki KGAÖ öncü grubunun yarın Ermenistan'a gideceğini açıkladı.
Zaybetdinov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın ise gelecek hafta Ermenistan'a gitmesinin planlandığını kaydetti.
Bugünkü toplantının ardından KGAÖ, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin tırmanması nedeniyle Ermenistan'a heyet gönderme kararı almıştı.
"Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas başkanlığındaki heyetin mevcut durumu değerlendirmek ve devlet başkanlarına ayrıntılı bir rapor hazırlamak üzere Ermenistan'a bir heyet gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" denen açıklamada, KGAÖ'nün bölgedeki durumla ilgili patlak veren gerilimleri azaltmak için öneriler geliştireceği aktarılmıştı.