https://sputniknews.com.tr/20220914/pasinyandan-sikiyonetim-aciklamasi-azerbaycan-sinirindaki-duruma-bagli-1061184416.html

Paşinyan'dan sıkıyönetim açıklaması: Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı

Paşinyan'dan sıkıyönetim açıklaması: Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede sıkıyönetim ilan etme kararının Azerbaycan sınırındaki duruma bağlı olduğunu ve şu anda buna ihtiyaç duymadıklarını... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T18:13+0300

2022-09-14T18:13+0300

2022-09-14T18:14+0300

dünya

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

azerbaycan

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Ermenistan parlamentosunda konuşan Paşinyan, "Dün gece yarısından beri sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin taslak metin masamda duruyor ve periyodik olarak durumu, böyle bir karara ihtiyaç olup olmadığını değerlendiriyoruz. Böyle bir karar almadığımıza göre buna gerek olmadığını düşünüyoruz" dedi.Bunun ciddi bir karar olduğunu ve sadece askeri boyutu bulunmadığını kaydeden Paşinyan, "Bu konu gündemimizde, durum her gün değerlendiriliyor. Şu anda böyle bir karar alınmadı ancak bu, böyle bir kararın alınmayacağı anlamına gelmiyor, her şey duruma bağlı" ifadelerini kullandı.'KGAÖ'nün öncü grubu yarın Ermenistan'a gidecek'Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov başkanlığındaki KGAÖ öncü grubunun yarın Ermenistan'a gideceğini açıkladı.Zaybetdinov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın ise gelecek hafta Ermenistan'a gitmesinin planlandığını kaydetti.Bugünkü toplantının ardından KGAÖ, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin tırmanması nedeniyle Ermenistan'a heyet gönderme kararı almıştı."Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas başkanlığındaki heyetin mevcut durumu değerlendirmek ve devlet başkanlarına ayrıntılı bir rapor hazırlamak üzere Ermenistan'a bir heyet gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" denen açıklamada, KGAÖ'nün bölgedeki durumla ilgili patlak veren gerilimleri azaltmak için öneriler geliştireceği aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/kgaoden-ermenistana-heyet-gonderme-karari--1061154987.html

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