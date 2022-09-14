Muğla'da orman yangını

© İHA / AYKUT KURT- Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirildi.