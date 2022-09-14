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Lavrov: Gündemdeki öncelik, uluslararası ticarette dolar ve euro rolünün kademeli olarak azaltılması
Lavrov: Gündemdeki öncelik, uluslararası ticarette dolar ve euro rolünün kademeli olarak azaltılması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek için kullandığı araçların yerini alacak, ulusal para birimlerinin... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T00:45+0300
2022-09-14T00:45+0300
sergey lavrov
ekonomi
euro
dolar
ticaret
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bakanlık nezdindeki iş konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Lavrov konuşmada, Ukrayna’ya özel askeri operasyon ile Batı’nın Rusya’ya karşı yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın benzeri görülmemiş bir karakter kazandığını ifade etti.'Amaç ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek'Bakan Lavrov, “Amaç açıkça ilan edildi: Ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek. Son zamanlarda, iç siyasi istikrarı bozmak için yaptırımların kullanılması yönünde açık çağrılar yapıldı” dedi.ABD ve uyduları tarafından kışkırtılan küresel krizin zemininde dünya ekonomik ilişkilerinin sistematik olarak yeniden düşünülmesi ve yeniden biçimlendirilmesinin paralel olarak devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları söyledi:Lavrov, koşulsuz önceliklerinin ise ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve saygılı iş birliği ilkelerine dayalı sürdürülebilir bağların kurulmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.
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sergey lavrov, euro, dolar, ticaret
sergey lavrov, euro, dolar, ticaret

Lavrov: Gündemdeki öncelik, uluslararası ticarette dolar ve euro rolünün kademeli olarak azaltılması

00:45 14.09.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek için kullandığı araçların yerini alacak, ulusal para birimlerinin kullanımını arttıracak, dolar ve euronun uluslararası ticarette rolünü azaltacak mekanizmalar oluşturulmasının öncelikleri olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bakanlık nezdindeki iş konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Lavrov konuşmada, Ukrayna’ya özel askeri operasyon ile Batı’nın Rusya’ya karşı yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın benzeri görülmemiş bir karakter kazandığını ifade etti.

'Amaç ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek'

Bakan Lavrov, “Amaç açıkça ilan edildi: Ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek. Son zamanlarda, iç siyasi istikrarı bozmak için yaptırımların kullanılması yönünde açık çağrılar yapıldı” dedi.
ABD ve uyduları tarafından kışkırtılan küresel krizin zemininde dünya ekonomik ilişkilerinin sistematik olarak yeniden düşünülmesi ve yeniden biçimlendirilmesinin paralel olarak devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları söyledi:

“Gündemdeki öncelik, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek ve güçlendirmek için geleneksel olarak kullandığı araçların yerini alacak yeni iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Ulusal para birimlerinin, bağımsız ödeme sistemlerinin kullanımının genişletilmesinden, uluslararası ticarette doların ve euronun rolünün kademeli olarak azaltılmasından bahsediyoruz.”

Lavrov, koşulsuz önceliklerinin ise ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve saygılı iş birliği ilkelerine dayalı sürdürülebilir bağların kurulmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.
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