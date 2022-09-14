https://sputniknews.com.tr/20220914/lavrov-gundemdeki-oncelik-uluslararasi-ticarette-dolar-ve-euro-rolunun-kademeli-olarak-azaltilmasi-1061155534.html

Lavrov: Gündemdeki öncelik, uluslararası ticarette dolar ve euro rolünün kademeli olarak azaltılması

Lavrov: Gündemdeki öncelik, uluslararası ticarette dolar ve euro rolünün kademeli olarak azaltılması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek için kullandığı araçların yerini alacak, ulusal para birimlerinin... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T00:45+0300

2022-09-14T00:45+0300

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sergey lavrov

ekonomi

euro

dolar

ticaret

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bakanlık nezdindeki iş konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Lavrov konuşmada, Ukrayna’ya özel askeri operasyon ile Batı’nın Rusya’ya karşı yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın benzeri görülmemiş bir karakter kazandığını ifade etti.'Amaç ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek'Bakan Lavrov, “Amaç açıkça ilan edildi: Ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek. Son zamanlarda, iç siyasi istikrarı bozmak için yaptırımların kullanılması yönünde açık çağrılar yapıldı” dedi.ABD ve uyduları tarafından kışkırtılan küresel krizin zemininde dünya ekonomik ilişkilerinin sistematik olarak yeniden düşünülmesi ve yeniden biçimlendirilmesinin paralel olarak devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları söyledi:Lavrov, koşulsuz önceliklerinin ise ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve saygılı iş birliği ilkelerine dayalı sürdürülebilir bağların kurulmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

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sergey lavrov, euro, dolar, ticaret