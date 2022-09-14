Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle 'bölgesel gelişmeleri' görüştü
03:23 14.09.2022 (güncellendi: 03:26 14.09.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDMuhammed bin Selman
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "bölgesel gelişmeleri" değerlendirdi.
Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.
HRH Crown Prince Receives Prime Minister of Kuwaithttps://t.co/7NJ2SZVTux#SPAGOV pic.twitter.com/YepcVqc4Sn— SPAENG (@Spa_Eng) September 13, 2022
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Sabah'ı, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.
سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة #الكويت يصل #جدة.https://t.co/BnWL1gAw3N#واس_عام pic.twitter.com/anfeNf3jKg— واس العام (@SPAregions) September 13, 2022
Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mektubu Bin Selman'a teslim etti.
سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يغادر جدة.https://t.co/lq3H9BNP3i#واس_عام pic.twitter.com/SyiRZba5w4— واس العام (@SPAregions) September 13, 2022
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
HRH Crown Prince Receives Prime Minister of Kuwait#SPAGOV pic.twitter.com/7ZP1s5TNge— SPAENG (@Spa_Eng) September 13, 2022
Öte yandan Kuveyt haber ajansı KUNA, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yollanan mektubun ikili ilişkilerin güçlendirilmesiyle alakalı olduğu bilgisini geçti.
Kuveyt Başbakanı Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
Kuveyt'te yeni hükümet 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.