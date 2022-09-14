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https://sputniknews.com.tr/20220914/kuveyt-basbakani-suudi-arabistan-veliaht-prensiyle-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1061159420.html
Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle 'bölgesel gelişmeleri' görüştü
Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle 'bölgesel gelişmeleri' görüştü
Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "bölgesel gelişmeleri" değerlendirdi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T03:23+0300
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dünya
suudi arabistan
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Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Sabah'ı, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mektubu Bin Selman'a teslim etti.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.Öte yandan Kuveyt haber ajansı KUNA, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yollanan mektubun ikili ilişkilerin güçlendirilmesiyle alakalı olduğu bilgisini geçti.Kuveyt Başbakanı Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.Kuveyt'te yeni hükümet 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.
suudi arabistan
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suudi arabistan, kuveyt
suudi arabistan, kuveyt

Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle 'bölgesel gelişmeleri' görüştü

03:23 14.09.2022 (güncellendi: 03:26 14.09.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDMuhammed bin Selman
Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "bölgesel gelişmeleri" değerlendirdi.
Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Sabah'ı, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.
Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mektubu Bin Selman'a teslim etti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Öte yandan Kuveyt haber ajansı KUNA, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yollanan mektubun ikili ilişkilerin güçlendirilmesiyle alakalı olduğu bilgisini geçti.
Kuveyt Başbakanı Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
Kuveyt'te yeni hükümet 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.
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