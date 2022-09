Kurtulmuş: AK Parti yerli ve milli bir partidir, 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahseden tek partiyiz

“Bu toplantının seçim çalışmalarının başladığı bu süreçte adımlarımızı daha da sıklaştırmamız açısından önemlidir. Böylece kum saatini Eylül ayından itibaren ters çevirdik ve süreç artık işlemeye başladı. Kalan her saatimizi her günümüzü en iyi şekilde değerlendirerek 2023 yılındaki seçimlerde Türkiye’de birinci parti olarak çıkarak olan AK Parti olacaktır. Biz her arkadaşımıza ulaşarak herkesin derdini dinleyerek kok kola yan yana yürüyüşümüze devam edeceğiz. Siyasette nereye gittiğini bilmeyen nereden geldiğini bilmeyen nereye gittiğini unutur ve onu kaybeder. Bizler Türkiye’nin ne türlü zorluklardan geçtiğini yakın siyasetten yaşadığımız olaylardan biliyoruz. Türkiye 72 yıllık çok partili siyasi hayatında 5 darbe ve çok sayıda darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı ama Allah'a çok şükür milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı dik duruşu ile 15 Temmuz gecesinde darbecileri tarihin tozlu sayfalarına atmayı başardı.”