https://sputniknews.com.tr/20220914/kurtulmus-ak-parti-yerli-ve-milli-bir-partidir-2023-2053-2071-vizyonundan-bahseden-tek-partiyiz-1061191869.html

Kurtulmuş: AK Parti yerli ve milli bir partidir, 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahseden tek partiyiz

Kurtulmuş: AK Parti yerli ve milli bir partidir, 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahseden tek partiyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “AK Parti yerli ve milli bir partidir. Bizler 2023, 2053 ve 2071 vizyonundan bahseden tek partiyiz” dedi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T20:37+0300

2022-09-14T20:37+0300

2022-09-14T20:38+0300

numan kurtulmuş

politika

ak parti

cumhurbaşkanlığı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş’ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin 72 yıllık çok partili siyasi hayatında 5 darbe ve çok sayıda darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Kurtulmuş, “Allaha çok şükür milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı dik duruşu ile 15 Temmuz gecesinde darbecileri tarihin tozlu sayfalarına atmayı başardı” dedi. AK Parti teşkilatının millet ile kol kola yürüyüşünün devam ettireceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:Herkesi ortak bir paydada buluşturduklarını ve bu çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Türkiye’de en reformcu parti AK Parti’dir ve AK Parti bir grubun partisi değildir. AK Parti 85 milyon kişinin partisidir ve milletin tamamını kapsayan bir millet partisidir. Biz tüm insanlığı kardeş olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Herkesi bu kucaklayıcı anlayışla kapsayan ortak hedeflerimizin istikametinde yürürüz ve bu insanları güçlü Türkiye etrafında toplayacak olan yine AK Parti kadrolarıdır. AK Parti aynı zamanda yerli ve milli bir partidir. Bizler 2023, 2053 ve 2071 vizyonundan bahseden tek parti AK Parti’dir. Tarihler herkesin ortak tarihidir ancak bugün CHP bu tarihleri ortak bir milli değer olarak kabul etmiyor. Bizler yerli ve milli bir parti olduğumuz için bu önemli tarihleri vizyon olarak ortaya koyuyoruz. CHP bu milletin değerlerinden uzak durmaya devam ediyor, yerli ve milli olmaktan çok uzak duruyor. Osmanlı da bizim Selçuklu da bizim Cumhuriyet de bizimdir. Sen Osmanlı ile kavga ederken nutuktan medet umarken Mustafa Kemal Atatürk de bir Osmanlı subayıydı, Fahrettin Paşa da bir Osmanlı subayıydı” şeklinde konuştu. Türkiye’deki muhalefet partilerinin yerli ve milli bir siyaset izlemediğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı:

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numan kurtulmuş, ak parti, cumhurbaşkanlığı