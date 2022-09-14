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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/kremlinden-rusyanin-ukraynada-anlasmayi-reddetigini-iddia-eden-reutersa-yalanlama-1061172151.html
Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama
Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama
Reuters ajansının Rusya Devlet Başkanı Putin’in özel kalem müdür yardımcılarından birinin Ukrayna harekatının başındayken Kiev’le NATO üyelik sürecini askıya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:03+0300
2022-09-14T13:04+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
vladimir putin
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Reuters haber ajansında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda danışmanlık yapan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dmitriy Kozak’ın Ukrayna’da şubat ayında başlatılan operasyonun başında durumu sükunete kavuşturabilecek geçici bir anlaşma sağladığı, ancak Rusya liderinin kabul etmediği yönündeki haberine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yorum geldi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Reuters’ın iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna, “Bunun gerçeklikle asla ilgisi yok. Buna benzer bir şey yaşanmadı. Bu tamamen yanlış bir bilgi” yanıtını verdi.Reuters, söz konusu haberinde ayrıca Putin'in Kozak’ın müzakere ettiği anlaşmayı kabul etmiş olsa dahi bunun Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırabilecek türden bir anlaşma olup olmadığı konusunda bir belirsizlik olduğunu belirtmişti.Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yönetiminin söz konusu anlaşmayı kabul edip etmediklerinin doğrulanamadığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ukrayna-yeni-taslagini-yayinladi-abd-ingiltere-turkiyeden-guvenliginin-garantoru-olmasini-istedi-1061134401.html
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kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin
kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin

Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama

13:03 14.09.2022 (güncellendi: 13:04 14.09.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Reuters ajansının Rusya Devlet Başkanı Putin’in özel kalem müdür yardımcılarından birinin Ukrayna harekatının başındayken Kiev’le NATO üyelik sürecini askıya almayı içeren geçici bir anlaşma sağladığı, fakat Rusya liderinin reddettiği iddiası, Kremlin tarafından yalanlandı.
Reuters haber ajansında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda danışmanlık yapan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dmitriy Kozak’ın Ukrayna’da şubat ayında başlatılan operasyonun başında durumu sükunete kavuşturabilecek geçici bir anlaşma sağladığı, ancak Rusya liderinin kabul etmediği yönündeki haberine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yorum geldi.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Reuters’ın iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna, “Bunun gerçeklikle asla ilgisi yok. Buna benzer bir şey yaşanmadı. Bu tamamen yanlış bir bilgi” yanıtını verdi.
Reuters, söz konusu haberinde ayrıca Putin'in Kozak’ın müzakere ettiği anlaşmayı kabul etmiş olsa dahi bunun Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırabilecek türden bir anlaşma olup olmadığı konusunda bir belirsizlik olduğunu belirtmişti.
Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yönetiminin söz konusu anlaşmayı kabul edip etmediklerinin doğrulanamadığı kaydedilmişti.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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