https://sputniknews.com.tr/20220914/kremlinden-rusyanin-ukraynada-anlasmayi-reddetigini-iddia-eden-reutersa-yalanlama-1061172151.html

Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama

Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama

Reuters ajansının Rusya Devlet Başkanı Putin’in özel kalem müdür yardımcılarından birinin Ukrayna harekatının başındayken Kiev’le NATO üyelik sürecini askıya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T13:03+0300

2022-09-14T13:03+0300

2022-09-14T13:04+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

vladimir putin

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Reuters haber ajansında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda danışmanlık yapan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dmitriy Kozak’ın Ukrayna’da şubat ayında başlatılan operasyonun başında durumu sükunete kavuşturabilecek geçici bir anlaşma sağladığı, ancak Rusya liderinin kabul etmediği yönündeki haberine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yorum geldi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Reuters’ın iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna, “Bunun gerçeklikle asla ilgisi yok. Buna benzer bir şey yaşanmadı. Bu tamamen yanlış bir bilgi” yanıtını verdi.Reuters, söz konusu haberinde ayrıca Putin'in Kozak’ın müzakere ettiği anlaşmayı kabul etmiş olsa dahi bunun Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırabilecek türden bir anlaşma olup olmadığı konusunda bir belirsizlik olduğunu belirtmişti.Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yönetiminin söz konusu anlaşmayı kabul edip etmediklerinin doğrulanamadığı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220913/ukrayna-yeni-taslagini-yayinladi-abd-ingiltere-turkiyeden-guvenliginin-garantoru-olmasini-istedi-1061134401.html

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