https://sputniknews.com.tr/20220914/kremlinden-rusyanin-ukraynada-anlasmayi-reddetigini-iddia-eden-reutersa-yalanlama-1061172151.html
Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama
Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama
Reuters ajansının Rusya Devlet Başkanı Putin’in özel kalem müdür yardımcılarından birinin Ukrayna harekatının başındayken Kiev’le NATO üyelik sürecini askıya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:03+0300
2022-09-14T13:03+0300
2022-09-14T13:04+0300
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Reuters haber ajansında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda danışmanlık yapan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dmitriy Kozak’ın Ukrayna’da şubat ayında başlatılan operasyonun başında durumu sükunete kavuşturabilecek geçici bir anlaşma sağladığı, ancak Rusya liderinin kabul etmediği yönündeki haberine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yorum geldi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Reuters’ın iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna, “Bunun gerçeklikle asla ilgisi yok. Buna benzer bir şey yaşanmadı. Bu tamamen yanlış bir bilgi” yanıtını verdi.Reuters, söz konusu haberinde ayrıca Putin'in Kozak’ın müzakere ettiği anlaşmayı kabul etmiş olsa dahi bunun Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırabilecek türden bir anlaşma olup olmadığı konusunda bir belirsizlik olduğunu belirtmişti.Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yönetiminin söz konusu anlaşmayı kabul edip etmediklerinin doğrulanamadığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ukrayna-yeni-taslagini-yayinladi-abd-ingiltere-turkiyeden-guvenliginin-garantoru-olmasini-istedi-1061134401.html
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kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin
kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin
Kremlin'den Rusya'nın Ukrayna'da anlaşmayı reddettiğini iddia eden Reuters'a yalanlama
13:03 14.09.2022 (güncellendi: 13:04 14.09.2022) Abone ol
Reuters ajansının Rusya Devlet Başkanı Putin’in özel kalem müdür yardımcılarından birinin Ukrayna harekatının başındayken Kiev’le NATO üyelik sürecini askıya almayı içeren geçici bir anlaşma sağladığı, fakat Rusya liderinin reddettiği iddiası, Kremlin tarafından yalanlandı.
Reuters haber ajansında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda danışmanlık yapan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dmitriy Kozak’ın Ukrayna’da şubat ayında başlatılan operasyonun başında durumu sükunete kavuşturabilecek geçici bir anlaşma sağladığı, ancak Rusya liderinin kabul etmediği yönündeki haberine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yorum geldi.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Reuters’ın iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna, “Bunun gerçeklikle asla ilgisi yok. Buna benzer bir şey yaşanmadı. Bu tamamen yanlış bir bilgi” yanıtını verdi.
Reuters, söz konusu haberinde ayrıca Putin'in Kozak’ın müzakere ettiği anlaşmayı kabul etmiş olsa dahi bunun Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırabilecek türden bir anlaşma olup olmadığı konusunda bir belirsizlik olduğunu belirtmişti.
Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yönetiminin söz konusu anlaşmayı kabul edip etmediklerinin doğrulanamadığı kaydedilmişti.