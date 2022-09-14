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Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı
Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, yaklaşık... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, cenaze töreni, фото
kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, cenaze töreni, фото

Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı

17:08 14.09.2022
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı.
© EPAGeçen hafta İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı.
Geçen hafta İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı. - Sputnik Türkiye
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© EPA
Geçen hafta İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı.
© EPAÇevrimiçi uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.
Çevrimiçi uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü. - Sputnik Türkiye
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© EPA
Çevrimiçi uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.
© EPAÖte yandan bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı.
Öte yandan bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı. - Sputnik Türkiye
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© EPA
Öte yandan bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı.
© EPAPelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Pelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti. - Sputnik Türkiye
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© EPA
Pelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.
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