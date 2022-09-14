Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı

Çevrimiçi uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.