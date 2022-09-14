https://sputniknews.com.tr/20220914/kralice-elizabethin-son-ucak-yolculugu-5-milyon-kisi-tarafindan-izlenerek-rekor-kirdi-1061182569.html
Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı
Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, yaklaşık... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T17:08+0300
2022-09-14T17:08+0300
2022-09-14T17:08+0300
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kraliçe 2. elizabeth
ingiltere
cenaze töreni
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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, cenaze töreni, фото
kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, cenaze töreni, фото
Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı Abone ol
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı.
© EPA Geçen hafta İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı.
Geçen hafta İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı.
© EPA Çevrimiçi uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.
Çevrimiçi uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.
© EPA Öte yandan bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı.
Öte yandan bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı.
© EPA Pelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Pelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.