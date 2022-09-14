https://sputniknews.com.tr/20220914/kirgizistan-ve-tacikistan-ordu-birliklerini-kalici-konuslanma-yerlerine-cekme-konusunda-anlasti-1061185015.html

Kırgızistan ve Tacikistan, ordu birliklerini kalıcı konuşlanma yerlerine çekme konusunda anlaştı

Kırgızistan ve Tacikistan, ordu birliklerini kalıcı konuşlanma yerlerine çekme konusunda anlaştı

Kırgızistan ve Tacikistan’ın yaptıkları müzakerelerin ilk turu sonucunda ordu birliklerini kalıcı konuşlanma yerlerine çekme konusunda anlaşmaya vardıkları... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T18:38+0300

2022-09-14T18:38+0300

2022-09-14T18:38+0300

özbekistan

tacikistan

dünya

ordu

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Kırgızistan’daki Batken Bölge İdaresi’nden Rus basınına yapılan açıklamaya göre Kırgızistan ve Tacikistan, müzakerelerin ilk turu sonucunda ordu birliklerini kalıcı konuşlanma yerlerine çekme konusunda anlaşmaya vardı.İdare yetkilisi, “Tacikistan'ın Soğd Bölge İdaresi’nin yönetimi ile, ayrıca komşu ülkenin kolluk kuvvetlerinin başkanlarıyla yapılan Kırgız-Tacik müzakerelerinin ilk turu sona erdi. Askeri birliklerin kalıcı konuşlanma yerlerine çekilmesine karar verildi” diye konuştu.Tarafların ortak kontrol noktalarının kurulması ve iki ülkenin kolluk kuvvetlerinin yöneticileri arasından sorumlu yerel görevlilerin atanması konusunda anlaşmaya vardıklarına dikkat çeken yetkili, “Şu anda tüm sahalarda çatışmalar sona erdi, durumu çözmeye yönelik çalışmalar devam ediyor” bilgisini verdi.Bugün Radar bölgesinde Kırgızistan'ın Batken bölgesi ile Tacikistan'ın Soğd bölgesinin yöneticilerinin başkanlık ettiği heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Müzakerelere iki cumhuriyetin sınır teşkilatları temsilcileri, kolluk kuvvetleri daire başkanları, adli makamları ve ilçe idareleri katıldı.Kırgızistan-Tacikistan sınırında, sınırdaki işaretleme süreci tamamlanmadığı için taraflar arasında dönem dönem çatışmalar yaşanıyor.

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