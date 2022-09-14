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Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:10+0300
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türkiye
peribacaları
kapadokya
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İki beldeyi birbirine bağlayan ve uzun yıllardır kullanılan yolun, Göreme Açık Hava Müzesi'nden geçtiğini, bu alandaki tarihi kilise ve peribacalarına zarar verdiğini aktaran Ateş, Kapadokya Alan Başkanlığının kararıyla bu yolun trafiğe kapatılması için başlanılan alternatif yolun yapımının sürdüğünü dile getirdi.Ateş, alternatif yol çalışmalarının 2,2 kilometre uzunluğunda, 5 ila 7 metre genişlikte ve mevcutta kullanılan kadastral yol hattında yürütüldüğünü, yolun son 200 metrelik kısmında yer alan peribacalarına zarar verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.​​​​​​​Ortahisar-Göreme arasındaki trafiğe henüz kapatılmamış eski yolu kullanan ağır tonajlı araçların yaydığı titreşimin çevredeki tarihi kiliselerin fresklerinde dökülmelere neden olduğunu anlatan Ateş, çalışmanın Kapadokya'nın geleceğini kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı.'İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya'Sosyal medyada peribacalarına zarar verildiğine yönelik iddiayı paylaşanların projeyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarına dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20220914/tarkandan-peribacalarinin-yikildigina-iliskin-goruntulere-tepki-bu-calismalar-acilen-durmali-1061188883.html
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peribacaları, kapadokya, unesco
peribacaları, kapadokya, unesco

Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama

20:10 14.09.2022 (güncellendi: 20:11 14.09.2022)
© AAKapadokya
Kapadokya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İki beldeyi birbirine bağlayan ve uzun yıllardır kullanılan yolun, Göreme Açık Hava Müzesi'nden geçtiğini, bu alandaki tarihi kilise ve peribacalarına zarar verdiğini aktaran Ateş, Kapadokya Alan Başkanlığının kararıyla bu yolun trafiğe kapatılması için başlanılan alternatif yolun yapımının sürdüğünü dile getirdi.
Ateş, alternatif yol çalışmalarının 2,2 kilometre uzunluğunda, 5 ila 7 metre genişlikte ve mevcutta kullanılan kadastral yol hattında yürütüldüğünü, yolun son 200 metrelik kısmında yer alan peribacalarına zarar verilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.
​​​​​​​Ortahisar-Göreme arasındaki trafiğe henüz kapatılmamış eski yolu kullanan ağır tonajlı araçların yaydığı titreşimin çevredeki tarihi kiliselerin fresklerinde dökülmelere neden olduğunu anlatan Ateş, çalışmanın Kapadokya'nın geleceğini kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı.

'İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya'

Sosyal medyada peribacalarına zarar verildiğine yönelik iddiayı paylaşanların projeyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarına dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:
"Halihazırda kullanılmakta olan Ortahisar-Göreme yolunun altında, yaptırdığımız jeoradar çalışmasına göre 7-8 tane kaya dam bulunmaktadır. Bunların kilise veya farklı bir müştemilat olup olmadığı zamanla gün yüzüne çıkacak. Muhalefetin dediği gibi biz Kapadokya'nın kalbine hançer saplamıyoruz, tam tersine 50 yıl önce saplanmış hançeri çıkarıyoruz. Yeni alternatif yolla, hiç zararsız diyebileceğimiz bu yolla, mevcut yolun altındaki kilise ve benzeri müştemilatları da kurtarmış ve turizme açmış olacağız. Peribacaları kesilmiyor. Orada daha önce izinsiz yapılan iki adet WC ünitesi kaldırıldı. Bununla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığının kararları var. Onun dışında hiçbir peribacası veya kiliseye müdahale edilmedi. Asla böyle bir durum söz konusu değildir. Medyada çıkan görüntüler farklı bir taraftan çekim yapılarak bilhassa peribacaları yıkılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durum asla söz konusu değil. İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya."
Peribacaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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