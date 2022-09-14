Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama

"Halihazırda kullanılmakta olan Ortahisar-Göreme yolunun altında, yaptırdığımız jeoradar çalışmasına göre 7-8 tane kaya dam bulunmaktadır. Bunların kilise veya farklı bir müştemilat olup olmadığı zamanla gün yüzüne çıkacak. Muhalefetin dediği gibi biz Kapadokya'nın kalbine hançer saplamıyoruz, tam tersine 50 yıl önce saplanmış hançeri çıkarıyoruz. Yeni alternatif yolla, hiç zararsız diyebileceğimiz bu yolla, mevcut yolun altındaki kilise ve benzeri müştemilatları da kurtarmış ve turizme açmış olacağız. Peribacaları kesilmiyor. Orada daha önce izinsiz yapılan iki adet WC ünitesi kaldırıldı. Bununla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığının kararları var. Onun dışında hiçbir peribacası veya kiliseye müdahale edilmedi. Asla böyle bir durum söz konusu değildir. Medyada çıkan görüntüler farklı bir taraftan çekim yapılarak bilhassa peribacaları yıkılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir durum asla söz konusu değil. İki kaçak tuvaletin olduğu kaya niteliksiz bir kaya."