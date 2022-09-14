https://sputniknews.com.tr/20220914/ispartada-rabianin-oldugu-kazanin-raporu-surucu-kusursuz-kopeklerin-saldirisi-asli-etken-1061157865.html

Isparta'da Rabia'nın öldüğü kazanın raporu: Sürücü 'kusursuz', köpeklerin saldırısı 'asli etken'

Isparta'da Rabia'nın öldüğü kazanın raporu: Sürücü 'kusursuz', köpeklerin saldırısı 'asli etken'

Isparta'da, yürürken köpek sesinden korkup yola fırlayan Rabia Kallı'ya çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan sürücünün tutuksuz yargılandığı davaya devam... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T02:05+0300

2022-09-14T02:05+0300

2022-09-14T02:09+0300

türkiye

isparta

köpek

sokak köpeği

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Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.Isparta 2. Asliye ve Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü A.Y'nin avukatı katıldı. Davada tutuksuz yargılanan A.Y. duruşmaya katılmadı.Geçen haziran ayında yapılan ilk duruşmada alınan ara karar gereği, kaza tespit tutanakları Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilip rapor alınması istenirken, bugünkü duruşmada raporun geldiği ve sonuç bölümünde olayda ölen Rabia Kallı'nın tali kusurlu, korkmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi.Kallı'nın aile avukatları, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu ile soruşturma aşamasında trafik bilirkişisi tarafından tanzim edilen rapor arasında çelişki bulunduğunu öne sürerek dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi üst kurula gönderilmesini talep etti.Duruşma 25 Ekim'e ertelendiBu talebi reddeden mahkeme başkanı, kaza anında Kallı'nın yanındaki arkadaşının tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.Müşteki avukatlarından Ferhat Taşbinar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kallı ailesinin ve kendilerinin tek amaçlarının bu davayı kazanmak olmadığını söyledi.'Belediyeye karşı da dava yoluna gideceğimizi şimdiden belirtmek isterim'Kazanılacak bir davanın, maddi ve manevi bir kazancın, hayalleri olan ve gençliğinin baharında hayatını kaybeden Rabia'yı geri getirmeyeceğini ifade eden Taşbinar, şöyle konuştu:Taşbinar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:Özellikle merkezi ve yerel yönetimlerin empati yapıp, elini vicdanına koyarak konuyu düşünmesi gerektiğini vurgulayan Taşbınar, "Acaba kendi çocukları, kendi yakını, kardeşi sahipsiz sokak köpeklerinden dolayı vefat etseydi nasıl tepki verirdi sorusuna samimi cevap vererek, bu sorunun üzerine gidilmesini talep ediyorum" diye konuştu.Avukat Esranur Yapıcı da sahipsiz köpeklerin ülke problemi haline geldiğini, Kallı'nın bu nedenle genç yaşta yaşamını yitirdiğini, yapılan hiçbir şeyin genç bir kızı geriye getirmeyeceğini dile getirdi.Ne olmuştu?İstanbul Caddesi'nde 6 Mart 2022'de sahipsiz köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç kız yaşamını yitirmişti. 7 Haziran'da davanın ilk duruşması görülmüştü.

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