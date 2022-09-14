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https://sputniknews.com.tr/20220914/iran-mayis-ayinda-el-konulan-yunan-gemilerindeki-murettebat-hicbir-zaman-alikonulmadi---1061155752.html
İran: Mayıs ayında el konulan Yunan gemilerindeki mürettebat hiçbir zaman alıkonulmadı
İran: Mayıs ayında el konulan Yunan gemilerindeki mürettebat hiçbir zaman alıkonulmadı
İran, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde el konulan iki Yunan gemisindeki mürettebatın hiçbir şekilde 'alıkonulmadığını' savunarak, söz konusu mürettebatın İran... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T00:52+0300
2022-09-14T00:54+0300
dünya
iran
yunanistan
gemi
mürettebat
alıkoyma
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı, 27 Mayıs'ta Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan 'Delta Poseidon' ve 'Prudent Warrior' isimli Yunan petrol tankerlerinde 'alıkonulan mürettebattaki bir kişinin serbest bırakıldığı' haberleri üzerine bir açıklama yayımladı.Açıklamada, İran tarafından el konulan Yunan gemilerindeki mürettebatın hiçbir zaman alıkonulmadığı ileri sürülerek, söz konusu mürettebatın İran yasaları ve uluslararası denizcilik sözleşmelerine göre gemilerindeki faaliyetlerini ve görevlerini yürüttüğü kaydedildi.İran'ın, el konulan gemilere ve mürettebata 'insani görevler ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda armatörlerle iş birliği halinde gerekli tüm hizmetleri sağladığı' ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Yunanistan'da el konulan 'Lana' isimli İran gemisinin kargo sahibinin şikayetinin değerlendirilerek 'Delta Poseidon' ve 'Prudent Warrior' isimli petrol tankerlerinde el konulan yüke ilişkin kararın yargı merci tarafından incelendiği bildirildi.Yunanistan, ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştuYunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan 'Lana' adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararına İran tepki göstermiş, Yunanistan'ın Eğriboz Temyiz Mahkemesi, "Lana" adlı tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.Ancak petrolüne el konulması nedeniyle söz konusu tanker Yunanistan'dan ayrılmamıştı.İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştuBunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli iki petrol tankerini alıkoymuştu.İran, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole de el koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/israil-savunma-bakani-iran-suriyedeki-tesislerde-gelismis-silahlar-uretiyor-1061119732.html
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iran, yunanistan, gemi, mürettebat, alıkoyma
iran, yunanistan, gemi, mürettebat, alıkoyma

İran: Mayıs ayında el konulan Yunan gemilerindeki mürettebat hiçbir zaman alıkonulmadı

00:52 14.09.2022 (güncellendi: 00:54 14.09.2022)
© AAİran, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde el konulan iki Yunan gemisindeki mürettebatın hiçbir şekilde" alıkonulmadığını" savunarak, söz konusu mürettebatın İran yasaları ve uluslararası denizcilik sözleşmelerine göre 'gemilerindeki faaliyetlerini yürüttüğünü' bildirdi.
İran, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde el konulan iki Yunan gemisindeki mürettebatın hiçbir şekilde alıkonulmadığını savunarak, söz konusu mürettebatın İran yasaları ve uluslararası denizcilik sözleşmelerine göre 'gemilerindeki faaliyetlerini yürüttüğünü' bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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İran, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde el konulan iki Yunan gemisindeki mürettebatın hiçbir şekilde 'alıkonulmadığını' savunarak, söz konusu mürettebatın İran yasaları ve uluslararası denizcilik sözleşmelerine göre 'gemilerindeki faaliyetlerini yürüttüğünü' bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı, 27 Mayıs'ta Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan 'Delta Poseidon' ve 'Prudent Warrior' isimli Yunan petrol tankerlerinde 'alıkonulan mürettebattaki bir kişinin serbest bırakıldığı' haberleri üzerine bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, İran tarafından el konulan Yunan gemilerindeki mürettebatın hiçbir zaman alıkonulmadığı ileri sürülerek, söz konusu mürettebatın İran yasaları ve uluslararası denizcilik sözleşmelerine göre gemilerindeki faaliyetlerini ve görevlerini yürüttüğü kaydedildi.
İran'ın, el konulan gemilere ve mürettebata 'insani görevler ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda armatörlerle iş birliği halinde gerekli tüm hizmetleri sağladığı' ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Yunanistan'da el konulan 'Lana' isimli İran gemisinin kargo sahibinin şikayetinin değerlendirilerek 'Delta Poseidon' ve 'Prudent Warrior' isimli petrol tankerlerinde el konulan yüke ilişkin kararın yargı merci tarafından incelendiği bildirildi.

Yunanistan, ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştu

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan 'Lana' adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.
Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararına İran tepki göstermiş, Yunanistan'ın Eğriboz Temyiz Mahkemesi, "Lana" adlı tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.
Ancak petrolüne el konulması nedeniyle söz konusu tanker Yunanistan'dan ayrılmamıştı.

İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştu

Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli iki petrol tankerini alıkoymuştu.
İran, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole de el koymuştu.
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