https://sputniknews.com.tr/20220914/iletisim-baskani-altun-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesine-ilk-gun-865-bin-basvuru-yapildi-1061199891.html

İletişim Başkanı Altun: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Altun: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün saat 23.00 itibarıyla 865 bin başvuru yapıldığını... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T23:39+0300

2022-09-14T23:39+0300

2022-09-14T23:42+0300

türkiye

fahrettin altun

sosyal konut

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Altun, sosyal konut projesi başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak."

türkiye

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fahrettin altun, sosyal konut