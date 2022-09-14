https://sputniknews.com.tr/20220914/icisleri-bakani-soylu-lane-olsun-insanliginiza-1061174384.html

İçişleri Bakanı Soylu: Lanet olsun insanlığınıza

İçişleri Bakanı Soylu: Lanet olsun insanlığınıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde ölüme terk edilen düzensiz göçmenler nedeniyle Yunanistan'a tepki göstererek, "Lanet olsun insanlığınıza" dedi 14.09.2022, Sputnik Türkiye

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politika

süleyman soylu

yunanistan

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilip, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını; 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatını kaybeden 2 kardeşin görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaşarak "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

yunanistan

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süleyman soylu, yunanistan