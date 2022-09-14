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İçişleri Bakanı Soylu: Lanet olsun insanlığınıza
İçişleri Bakanı Soylu: Lanet olsun insanlığınıza
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde ölüme terk edilen düzensiz göçmenler nedeniyle Yunanistan'a tepki göstererek, "Lanet olsun insanlığınıza" dedi 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:00+0300
2022-09-14T14:00+0300
2022-09-14T14:00+0300
politika
süleyman soylu
yunanistan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilip, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını; 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatını kaybeden 2 kardeşin görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaşarak "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.
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süleyman soylu, yunanistan
süleyman soylu, yunanistan
İçişleri Bakanı Soylu: Lanet olsun insanlığınıza
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde ölüme terk edilen düzensiz göçmenler nedeniyle Yunanistan'a tepki göstererek, "Lanet olsun insanlığınıza" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilip, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını; 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatını kaybeden 2 kardeşin görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaşarak "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.