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https://sputniknews.com.tr/20220914/huzurevi-sakinlerine-striptizci-sovu-1061174661.html
Huzurevi sakinlerine striptizci şovu
Huzurevi sakinlerine striptizci şovu
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Taoyuan'a emekli askerlerin kaldığı bir huzurevinde striptizci şovu yapılması tepkilere neden oldu. Huzurevi, görüntülerin sosyal... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:02+0300
2022-09-14T14:02+0300
tayvan
striptiz
huzurevi
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Tayvan'da emekli askerlerin kaldığı devlete ait huzurevi olan Taoyuan Gazi Evi'nde bölgede geleneksel olarak pirinç ve buğday hasatlarının kutlandığı Güz Ortası Festivali dolayısıyla striptiz gösterisi düzenlendi.New York Post'un haberine göre geçen hafta perşembe günü düzenlenen şovun videoları, ortamdakiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerde tıbbi maske takan dansçının, yaşlı bir adama kucak dansı yaptığı ve huzurevi sakinlerinin kadına alkışlarla eşlik ettiği görülüyor.Video, çok geçmeden sosyal medyada tepkiyle karşılandı.Özür diledilerTaoyuan Gazi Evi'nden yapılan açıklamada, olay nedeniyle özür dilenerek, "Etkinliğin amacı sakinleri eğlendirmek ve onları mutlu etmekti. İşlenen suçtan dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Güz Ortası Festivali'nin önceki yıllarda Kovid-19 pandemisi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.Gösterinin huzurevi sakinlerinin moralini yükseltmek için düzenlendiği kaydedilen açıklamada, dansçının eylemlerinin 'fazla coşkulu' olduğu ve gelecekte bu türden etkinliklerde 'daha dikkatli olunacağı' ifade edildi.Güz Ortası Festivali, Asya kültürünün en önemli bayramlarından biri. Bu yıl 10 Eylül'e denk gelen yıllık etkinlik, Ay Festivali veya Mooncake Festivali olarak da biliniyor.
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tayvan, striptiz, huzurevi
tayvan, striptiz, huzurevi

Huzurevi sakinlerine striptizci şovu

14:02 14.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI Striptiz kulübü
Striptiz kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Taoyuan'a emekli askerlerin kaldığı bir huzurevinde striptizci şovu yapılması tepkilere neden oldu. Huzurevi, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından özür dilemek zorunda kaldı.
Tayvan'da emekli askerlerin kaldığı devlete ait huzurevi olan Taoyuan Gazi Evi'nde bölgede geleneksel olarak pirinç ve buğday hasatlarının kutlandığı Güz Ortası Festivali dolayısıyla striptiz gösterisi düzenlendi.
New York Post'un haberine göre geçen hafta perşembe günü düzenlenen şovun videoları, ortamdakiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde tıbbi maske takan dansçının, yaşlı bir adama kucak dansı yaptığı ve huzurevi sakinlerinin kadına alkışlarla eşlik ettiği görülüyor.
Video, çok geçmeden sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Özür dilediler

Taoyuan Gazi Evi'nden yapılan açıklamada, olay nedeniyle özür dilenerek, "Etkinliğin amacı sakinleri eğlendirmek ve onları mutlu etmekti. İşlenen suçtan dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Güz Ortası Festivali'nin önceki yıllarda Kovid-19 pandemisi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Gösterinin huzurevi sakinlerinin moralini yükseltmek için düzenlendiği kaydedilen açıklamada, dansçının eylemlerinin 'fazla coşkulu' olduğu ve gelecekte bu türden etkinliklerde 'daha dikkatli olunacağı' ifade edildi.
Güz Ortası Festivali, Asya kültürünün en önemli bayramlarından biri. Bu yıl 10 Eylül'e denk gelen yıllık etkinlik, Ay Festivali veya Mooncake Festivali olarak da biliniyor.
Michael Goguen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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