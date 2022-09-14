https://sputniknews.com.tr/20220914/hatay-belediye-baskani-savas-secmen-evini-topladi-ama-gidecegi-semti-ve-evi-bilmiyor-1061179017.html

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Seçmen evini topladı ama gideceği semti ve evi bilmiyor

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Seçmen evini topladı ama gideceği semti ve evi bilmiyor

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anketlerdeki ‘kararsız’ oyların yüksek oranda çıkmasında Millet İttifakı’nın da payı olduğunu ve kararsız seçmenin ‘evini... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T16:14+0300

2022-09-14T16:14+0300

2022-09-14T16:14+0300

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13.09.2022 Ankara Farkı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacı sorununa, sorununTürkiye’ye etkilerine ve Millet İttifakı’nın projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Millet İttifakı, mevcut sorunları çözeceğine seçmeni inandıramıyor’Anketlerde yüksek çıkan ‘kararsız’ oyların sebebini seçmenin hem Cumhur İttifakı’na hem de Millet İttifakı’na olan inancının kaybolmasına bağlayan Savaş, “İnsanlar iktidardan memnun değil ve mevcut sorunları çözeceğine inanmıyor. Biz de Millet İttifakı olarak sorunları çözeceğimize inandıracak bir performansı göstermiyoruz. Demek ki biz daha fazla çalışarak, daha bütüncül görünerek bu işi çözeceğimizi hissettirmemiz lazım. Yani daha çok çalışmamız lazım. Ama hiçbir seçim kolay değildir. Karşımızda 21 yıllık bir iktidar var, bu iktidar, iktidarın etrafındaki insanlar kalmak isteyecektir. Yani hiç kimse kolay teslim olmayacaktır. Millet İttifakı’nın ‘Biz seçimi kolay kolay kazanırız’ diye beklemesini ben doğru bulmam. Bu nedenle Millet İttifakımızdaki 6 siyasi parti liderlerinden itibaren hepimizin daha fazla çalışması, kenetlenmesi ve projelerimizi insanlarla paylaşmamız lazım. Belli ki insanlar evi hazırlamış, toplamış. Yeni bir semt, yeni bir ev arıyor. Ama gideceği evi, semti kararlaştırmamışlar. O semtin bizim semtimiz, evin bizim evimiz olmasını gerektirecek çalışmalar yapmamız lazım. Seçmene daha yakın bir temasla, doğru bir şekilde yaklaşıp, gelecekle ilgili projelerimizi yapabileceğimizi hissettirmemiz lazım” diye konuştu.‘Her kurum tel tel dökülüyor’Türkiye’nin temel sorunlarını “Ekonomi, işsizlik, sığınmacı meselesi, devlet kurumlarının negatif tutumu” olarak sıralayan Savaş, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:‘Bir günde yapılan 750 bin dolarlık ticaret durmuş durumda’Suriye sorunu nedeniyle, özellikle Hatay’ın ekonomisinde ortaya çıkan ekonomik tablo ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, “Biz günde 250 TIR’la Basra Körfezi’ne kadar ihracat yapıyorduk. Yaş sebze meyve, hububat, teknolojik ürünler olsun… Bunları yapan bir şehir şu anda 25 günde bir 100 konteynırla yetiniyor. O da denizden ulaştırma yoluyla. Biliyorsunuz artık deniz ulaşımı çok pahalı. Karayolu daha kolay ve çok daha efektif, daha fazla para kazanıyorsunuz. Bizim Halep ile Antakya arasında, Uzunçarşı’da günde 750 bin dolarlık alışveriş olurdu. Çantacı diye tabir ettiğimiz insanlar oradan buraya, buradan oraya orada olmayan ürünleri alıp götürürdü. Otobüsçüden tutun da taksiciye, berbere, lokantacıya, otelciye ve çarşı esnafına büyük kazanımları vardı. Şu anda maalesef bu durmuş durumda. Günlük 250 TIR kamyonla ihracatımız da durmuş durumda. Bu 12 yıllık bir çıkmaz bizim için. Barış olursa bunlar yavaş yavaş başlar. Yakında ben görüşeceklerini düşünüyorum en azından iki ülkenin ilgili bakanlarının. İnşallah bu işten Türkiye de Suriye de en huzurlu ve en kolay şekilde kurtulur” dedi.‘İşsizlerin büyük bir kısmı üniversite mezunu’İşverenlerin işçi sıkıntısı çektiği, bu nedenle de çoğunlukla yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddialarını yorumlayan Savaş, bu durumun nedenini Türkiye’nin eğitim sistemindeki sorunlar olarak gördüğünü söyledi. Savaş, şunları kaydetti:‘Ülkemizde 'getto'laşma olsun istemiyoruz’Demografik yapının bozulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Savaş, bu durumun gettolaşmaya neden olabileceğini, hatta yönetimin ele geçirilmesi gibi bir senaryoya dahi sebep olabileceğini iddia etti. Savaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘Çocuklar tank, tüfek resimleri çiziyor’Sığınmacı sorununun sosyal yönüne ilişkin görüşlerini paylaşan Savaş, şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20220504/chpli-taskin-kararsiz-secmen-de-bize-yonelecek-1056093209.html

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