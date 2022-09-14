https://sputniknews.com.tr/20220914/hatay-belediye-baskani-savas-secmen-evini-topladi-ama-gidecegi-semti-ve-evi-bilmiyor-1061179017.html
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Seçmen evini topladı ama gideceği semti ve evi bilmiyor
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Seçmen evini topladı ama gideceği semti ve evi bilmiyor
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anketlerdeki ‘kararsız’ oyların yüksek oranda çıkmasında Millet İttifakı’nın da payı olduğunu ve kararsız seçmenin ‘evini... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T16:14+0300
2022-09-14T16:14+0300
2022-09-14T16:14+0300
politika
hatay
lütfü savaş
suriye
ortadoğu
ismet özçelik
millet ittifakı
cumhur ittifakı
türkiye
işsizlik
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13.09.2022 Ankara Farkı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacı sorununa, sorununTürkiye’ye etkilerine ve Millet İttifakı’nın projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Millet İttifakı, mevcut sorunları çözeceğine seçmeni inandıramıyor’Anketlerde yüksek çıkan ‘kararsız’ oyların sebebini seçmenin hem Cumhur İttifakı’na hem de Millet İttifakı’na olan inancının kaybolmasına bağlayan Savaş, “İnsanlar iktidardan memnun değil ve mevcut sorunları çözeceğine inanmıyor. Biz de Millet İttifakı olarak sorunları çözeceğimize inandıracak bir performansı göstermiyoruz. Demek ki biz daha fazla çalışarak, daha bütüncül görünerek bu işi çözeceğimizi hissettirmemiz lazım. Yani daha çok çalışmamız lazım. Ama hiçbir seçim kolay değildir. Karşımızda 21 yıllık bir iktidar var, bu iktidar, iktidarın etrafındaki insanlar kalmak isteyecektir. Yani hiç kimse kolay teslim olmayacaktır. Millet İttifakı’nın ‘Biz seçimi kolay kolay kazanırız’ diye beklemesini ben doğru bulmam. Bu nedenle Millet İttifakımızdaki 6 siyasi parti liderlerinden itibaren hepimizin daha fazla çalışması, kenetlenmesi ve projelerimizi insanlarla paylaşmamız lazım. Belli ki insanlar evi hazırlamış, toplamış. Yeni bir semt, yeni bir ev arıyor. Ama gideceği evi, semti kararlaştırmamışlar. O semtin bizim semtimiz, evin bizim evimiz olmasını gerektirecek çalışmalar yapmamız lazım. Seçmene daha yakın bir temasla, doğru bir şekilde yaklaşıp, gelecekle ilgili projelerimizi yapabileceğimizi hissettirmemiz lazım” diye konuştu.‘Her kurum tel tel dökülüyor’Türkiye’nin temel sorunlarını “Ekonomi, işsizlik, sığınmacı meselesi, devlet kurumlarının negatif tutumu” olarak sıralayan Savaş, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:‘Bir günde yapılan 750 bin dolarlık ticaret durmuş durumda’Suriye sorunu nedeniyle, özellikle Hatay’ın ekonomisinde ortaya çıkan ekonomik tablo ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, “Biz günde 250 TIR’la Basra Körfezi’ne kadar ihracat yapıyorduk. Yaş sebze meyve, hububat, teknolojik ürünler olsun… Bunları yapan bir şehir şu anda 25 günde bir 100 konteynırla yetiniyor. O da denizden ulaştırma yoluyla. Biliyorsunuz artık deniz ulaşımı çok pahalı. Karayolu daha kolay ve çok daha efektif, daha fazla para kazanıyorsunuz. Bizim Halep ile Antakya arasında, Uzunçarşı’da günde 750 bin dolarlık alışveriş olurdu. Çantacı diye tabir ettiğimiz insanlar oradan buraya, buradan oraya orada olmayan ürünleri alıp götürürdü. Otobüsçüden tutun da taksiciye, berbere, lokantacıya, otelciye ve çarşı esnafına büyük kazanımları vardı. Şu anda maalesef bu durmuş durumda. Günlük 250 TIR kamyonla ihracatımız da durmuş durumda. Bu 12 yıllık bir çıkmaz bizim için. Barış olursa bunlar yavaş yavaş başlar. Yakında ben görüşeceklerini düşünüyorum en azından iki ülkenin ilgili bakanlarının. İnşallah bu işten Türkiye de Suriye de en huzurlu ve en kolay şekilde kurtulur” dedi.‘İşsizlerin büyük bir kısmı üniversite mezunu’İşverenlerin işçi sıkıntısı çektiği, bu nedenle de çoğunlukla yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddialarını yorumlayan Savaş, bu durumun nedenini Türkiye’nin eğitim sistemindeki sorunlar olarak gördüğünü söyledi. Savaş, şunları kaydetti:‘Ülkemizde 'getto'laşma olsun istemiyoruz’Demografik yapının bozulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Savaş, bu durumun gettolaşmaya neden olabileceğini, hatta yönetimin ele geçirilmesi gibi bir senaryoya dahi sebep olabileceğini iddia etti. Savaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘Çocuklar tank, tüfek resimleri çiziyor’Sığınmacı sorununun sosyal yönüne ilişkin görüşlerini paylaşan Savaş, şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220504/chpli-taskin-kararsiz-secmen-de-bize-yonelecek-1056093209.html
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hatay, lütfü savaş, suriye, ortadoğu, ismet özçelik, millet ittifakı, cumhur ittifakı, türkiye, işsizlik, yabancı uyruklu, esnaf, sanatkar, tarım politikaları, ekonomi, ekonomi politikaları, eğitim sistemi, eğitim, seçim, ticaret
hatay, lütfü savaş, suriye, ortadoğu, ismet özçelik, millet ittifakı, cumhur ittifakı, türkiye, işsizlik, yabancı uyruklu, esnaf, sanatkar, tarım politikaları, ekonomi, ekonomi politikaları, eğitim sistemi, eğitim, seçim, ticaret
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Seçmen evini topladı ama gideceği semti ve evi bilmiyor
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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anketlerdeki ‘kararsız’ oyların yüksek oranda çıkmasında Millet İttifakı’nın da payı olduğunu ve kararsız seçmenin ‘evini toplayıp nereye gideceğini bilmediğini’ söyledi. Savaş, Millet İttifakı olarak daha fazla kenetlenmeleri ve projelerini seçmene daha yakından anlatabilmeleri gerektiğini kaydetti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacı sorununa, sorununTürkiye’ye etkilerine ve Millet İttifakı’nın projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘Millet İttifakı, mevcut sorunları çözeceğine seçmeni inandıramıyor’
Anketlerde yüksek çıkan ‘kararsız’ oyların sebebini seçmenin hem Cumhur İttifakı’na hem de Millet İttifakı’na olan inancının kaybolmasına bağlayan Savaş, “İnsanlar iktidardan memnun değil ve mevcut sorunları çözeceğine inanmıyor. Biz de Millet İttifakı olarak sorunları çözeceğimize inandıracak bir performansı göstermiyoruz. Demek ki biz daha fazla çalışarak, daha bütüncül görünerek bu işi çözeceğimizi hissettirmemiz lazım. Yani daha çok çalışmamız lazım. Ama hiçbir seçim kolay değildir. Karşımızda 21 yıllık bir iktidar var, bu iktidar, iktidarın etrafındaki insanlar kalmak isteyecektir. Yani hiç kimse kolay teslim olmayacaktır. Millet İttifakı’nın ‘Biz seçimi kolay kolay kazanırız’ diye beklemesini ben doğru bulmam. Bu nedenle Millet İttifakımızdaki 6 siyasi parti liderlerinden itibaren hepimizin daha fazla çalışması, kenetlenmesi ve projelerimizi insanlarla paylaşmamız lazım. Belli ki insanlar evi hazırlamış, toplamış. Yeni bir semt, yeni bir ev arıyor. Ama gideceği evi, semti kararlaştırmamışlar. O semtin bizim semtimiz, evin bizim evimiz olmasını gerektirecek çalışmalar yapmamız lazım. Seçmene daha yakın bir temasla, doğru bir şekilde yaklaşıp, gelecekle ilgili projelerimizi yapabileceğimizi hissettirmemiz lazım” diye konuştu.
‘Her kurum tel tel dökülüyor’
Türkiye’nin temel sorunlarını “Ekonomi, işsizlik, sığınmacı meselesi, devlet kurumlarının negatif tutumu” olarak sıralayan Savaş, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
“Sorunlarımız; ekonomi, işsizlik, sığınmacılar meselesi, devlet kurumlarının gerçekten de liyakat anlamında, iş görme anlamında negatifleşen tutumu. Hem kurumlar arasında iletişim, liyakat sisteminde hem de sorunların çözümünde her kurum tel tel dökülüyor. Millet İttifakı’nın nöbeti devralması ve ülkedeki bütün kurum ve kuruluşların tekrar elden geçirilmesi, liyakat sisteminin ön plana alınması, aynı zamanda kurumlar arasındaki iletişimi maksimuma çıkarılması, hukuk sistemi, eğitim sistemi, dış politika… bunlar en hızlı iyileştirilmesi gereken konular. Yeni hükümetin işi çok zor. Özellikle ekonomik tablo gelecek adına bizi çok kaygılandırıyor. Türkiye’nin her tarafında tarım politikasını ve bundan sonraki süreci çok iyi götürmek lazım. Çünkü Türkiye endüstri 2,5’u yaşayan bir ülke. Dünya endüstri 5.0’ı konuşuyor. Biz endüstride çok sıkı çalışsak bile endüstride, teknolojide ileri gelen devletlere 100 yılda yetişme şansımız yok. Ama 10 yıllık bir tarım politikası ile dünyada ilk 10’a giren ülke oluruz. Artık teknolojide, tarımda ileri olan ülkeler ön planda olacak, onlar ayakta kalacak.”
‘Bir günde yapılan 750 bin dolarlık ticaret durmuş durumda’
Suriye sorunu nedeniyle, özellikle Hatay’ın ekonomisinde ortaya çıkan ekonomik tablo ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, “Biz günde 250 TIR’la Basra Körfezi’ne kadar ihracat yapıyorduk. Yaş sebze meyve, hububat, teknolojik ürünler olsun… Bunları yapan bir şehir şu anda 25 günde bir 100 konteynırla yetiniyor. O da denizden ulaştırma yoluyla. Biliyorsunuz artık deniz ulaşımı çok pahalı. Karayolu daha kolay ve çok daha efektif, daha fazla para kazanıyorsunuz. Bizim Halep ile Antakya arasında, Uzunçarşı’da günde 750 bin dolarlık alışveriş olurdu. Çantacı diye tabir ettiğimiz insanlar oradan buraya, buradan oraya orada olmayan ürünleri alıp götürürdü. Otobüsçüden tutun da taksiciye, berbere, lokantacıya, otelciye ve çarşı esnafına büyük kazanımları vardı. Şu anda maalesef bu durmuş durumda. Günlük 250 TIR kamyonla ihracatımız da durmuş durumda. Bu 12 yıllık bir çıkmaz bizim için. Barış olursa bunlar yavaş yavaş başlar. Yakında ben görüşeceklerini düşünüyorum en azından iki ülkenin ilgili bakanlarının. İnşallah bu işten Türkiye de Suriye de en huzurlu ve en kolay şekilde kurtulur” dedi.
‘İşsizlerin büyük bir kısmı üniversite mezunu’
İşverenlerin işçi sıkıntısı çektiği, bu nedenle de çoğunlukla yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddialarını yorumlayan Savaş, bu durumun nedenini Türkiye’nin eğitim sistemindeki sorunlar olarak gördüğünü söyledi. Savaş, şunları kaydetti:
“Bizim eğitim sistemimizde sıkıntılar var. Aileler çocuklarımızın hepsini üniversiteye gönderip eğitim almasını istiyor ama bakıyorsunuz bize başvuran çok büyük bir kısmı işsizlerin üniversite mezunu. Üniversite mezunlarını istihdam edeceğiniz alanlar belli ve o limitleri aşma şansınız yok. Böyle olunca çocuklar işsiz kalıyor. Bizim çocuklarımız esnaf ve sanatkarlarla çalışamıyor, tarlada çalışamıyor. Hal böyle olunca bizim eğitim sistemimiz böyle devam ederse biz tarlada çalışacak genç bulamayacağız. Sanatkarlık yapacak genç de bulamayacağız. O zaman hep Afrika’dan, Ortadoğu’dan insan mı getireceğiz buraya? Bizim hükümet olarak eğitim sistemimizi irdelememiz, ona göre bir adım atmamız lazım. Bunun için dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu işi çözmüş ülkeler var Almanya başta olmak üzere onlara bakarsınız onlar bu işi nasıl çözüyorsa çözersiniz. Sırf bizim esnaflıkta çalışacak, tarlada çalışacak, sanatkarlık yapacak adam eksiğimiz var diye dışarıdan insan ithal edersek biz gerçekten tükenmekte olan bir toplum haline geliriz. Biz şu anda dinamik, genç, çocuk yaşta kendini eğitecek bir nüfusa sahibiz. Özellikle ortaokuldan sonraki yönlendirmelerin daha bilimsel, daha akademik, daha sağlıklı bir şekilde yapılması lazım. Eğer biz limon toplayacak adam bulamıyoruz deyip dışarıdan insan ithal ediyorsak, bundan sonraki süreçte bahanemiz çok olur. Diğer meslek gruplarındaki insanları da ithal etmeye başlarız. Bir bakarsınız bizim demografik yapımız bozulmuş olur ve gelen insanların nüfusu belki de 30-40 sene sonra bizden çok hale gelir.”
‘Ülkemizde 'getto'laşma olsun istemiyoruz’
Demografik yapının bozulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Savaş, bu durumun gettolaşmaya neden olabileceğini, hatta yönetimin ele geçirilmesi gibi bir senaryoya dahi sebep olabileceğini iddia etti. Savaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bunun acısını Fransa başta olmak üzere birçok ülke yaşıyor. Birçok ülkede girilemeyecek mahalleler var. Emniyet teşkilatı bile giremiyor o mahallelere. Neden? Çünkü gettolaşma oluşmuş. Biz de kendi ülkemizde böyle bir gettolaşma olsun istemiyoruz. Coğrafyamızın her tarafı güvenli olsun. Sivil insanlar da, emniyet teşkilatı da buralara rahat rahat girsin, her yer yaşanacak bir pozisyonda kalsın isteriz. Bizim yaptığımız kendi insanımızın geleceği hakkında sağlıklı karar vermek. Kendi çocuklarımızın gelecekte kendilerinin vereceği kararlarla yönetilmesi ve kendi soyundan gelen insanların seçilerek onların yönetmesinden yanayız. Barış olsun, herkes kendi coğrafyasına gitsin istiyoruz. Geçmişe baktığımızda gelecek adına kaygı duyduğumuz şeyler var, bu nedenle bunu konuşuyoruz. Bunu Suriye anlamında söylemiyorum ama eskisi gibi savaşlar topla tüfekle olmuyor. Önce ekonomi, daha sonra demografik yapıları değiştirmeyle, demografik yapınız değiştikten sonra da yönetimin ele geçirilmesi ile oluyor. Biz bu senaryoları görmek istemiyoruz. Bizim istediğimiz zaten barış. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin ve Suriye devlet başkanı ve hükümetinin bu aşamaya gelmesi bizim açımızdan gerçekten çok sevindirici. Geç de olsa doğrunun yapılması, ölen insan sayısının azaltılması, insanların umutlarının yeşertilmesi bizi mutlu eder. Çünkü biz yıllardır hep barışı istedik.“
‘Çocuklar tank, tüfek resimleri çiziyor’
Sığınmacı sorununun sosyal yönüne ilişkin görüşlerini paylaşan Savaş, şu bilgileri verdi:
“Doğan çocukların hepsi maalesef okuyamıyor. Aileler bu konuda duyarlı değil. Okuyamayınca bir kısmı mendil satıyor, başka şeyler satıyor. Ama 3-5 sene sonra eli silah tutacak olanlar da vardır. Çünkü yetiştirilemeyen çocuklar maalesef uluslararası ve yerel suç örgütlerinin ağına düşüyor. Onlar da yarın başka bölgelerde elinde silah, başkalarının verdiği parayla diğer insanlara silah doğrultabilir, mermi sıkabilir. Biz iki tane okul yaptık Reyhanlı’da. Bu okulda çocuklara resim yarışması yaptık. Bir tane çocuk çiçek resmi, ev resmi, annesinin resmini çizmedi. Bunların hepsi tank, tüfek, savaş uçağı gibi şeyleri çizdi. Bu çocuklar böyle büyüdü. Bu çocukların psikolojisi normal olabilir mi? Biz savaştan uzaklaşmak zorundayız.”