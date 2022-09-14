https://sputniknews.com.tr/20220914/hapsirma-sikayeti-olan-iki-hastanin-burunlarindan-sinek-larvasi-cikti-1061169428.html
Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı
Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı
Konya'da burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetiyle hastaneye başvuran iki hastadan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:11+0300
2022-09-14T12:11+0300
2022-09-14T12:12+0300
yaşam
türkiye
konya
burun
sinek
larva
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054228534_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b944308bb8169933ae23856228041930.jpg
Hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere giden ve saman nezlesi tanısı alarak ilaç kullanmaya başlayan iki kişi, şikayetleri geçmeyince Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk'e başvurdu.Hastaları muayene eden Öztürk, birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva çıkardı.Öztürk, halk arasında kurt ya da kurtçuk olarak adlandırılan larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyledi.Larvaların burna ya da göze yerleştiğini ifade eden Öztürk, sinüsler içerisinde saklanan larvaların burun içerisinde gezinerek alerjik şikayetlere neden olabildiğini söyledi.Burun içinde dolaşan larvaların burunu kaşındırarak akıntıları artırdığını, bu akıntılardan beslenerek hayatını idame ettirdiğini anlatan Öztürk, "Bir hastamızda şikayetler 17 gün sürmüştü. Burunda çok nadir rastlanan bu olayda, şikayetler ani başlıyor ve uzun sürebiliyor." dedi.Hastaların şikayetleri sona erdiÖztürk, larvaların burunda, tedaviye cevap vermeyen alerjik semptomlara neden olduğunu dile getirdi.Larvaların burun içerisindeki hareketlerinin burun salgılarını artırdığını belirten Öztürk, "Kurtların bu salgılardan beslendiğini düşünmekteyiz. Tedavide kurtları çıkarmak gerekmektedir. Hastamızda, muayenede yanak arkası sinüs dediğimiz maksiller sinüsten çıkan küçük bir sinek türünün larvalarını gördük. Hastamızdan 3 larva çıkardık." diye konuştu.Öztürk, diğer hastanın da gözünden daha önce 16 larva çıkarıldığı öyküsüyle kendilerine başvurduğunu söyledi.Larvanın gözyaşı kanalı yoluyla burna ve sinüs içerisine yerleşip, sağ maksiller sinüs içerisinde yuva yaparak hastada 17 gün süren burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetlerine yol açtığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:Öztürk, işlemi, lokal anestezi altında sinüs genişletilerek yaptıklarını, hastanın, müdahale sonrası normal yaşantısına döndüğünü sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220608/saldiriya-ugrayan-edremit-belediye-baskani-arslan-burnundan-ameliyat-oldu--1057167044.html
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054228534_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_40b1e744a5857464de698fb60dd6d848.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, konya, burun, sinek, larva
türkiye, konya, burun, sinek, larva
Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı
12:11 14.09.2022 (güncellendi: 12:12 14.09.2022) Abone ol
Konya'da burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetiyle hastaneye başvuran iki hastadan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı, hastaların şikayetleri sona erdi.
Hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere giden ve saman nezlesi tanısı alarak ilaç kullanmaya başlayan iki kişi, şikayetleri geçmeyince Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk'e başvurdu.
Hastaları muayene eden Öztürk, birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva çıkardı.
Öztürk, halk arasında kurt ya da kurtçuk olarak adlandırılan larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyledi.
Larvaların burna ya da göze yerleştiğini ifade eden Öztürk, sinüsler içerisinde saklanan larvaların burun içerisinde gezinerek alerjik şikayetlere neden olabildiğini söyledi.
Burun içinde dolaşan larvaların burunu kaşındırarak akıntıları artırdığını, bu akıntılardan beslenerek hayatını idame ettirdiğini anlatan Öztürk, "Bir hastamızda şikayetler 17 gün sürmüştü. Burunda çok nadir rastlanan bu olayda, şikayetler ani başlıyor ve uzun sürebiliyor." dedi.
Hastaların şikayetleri sona erdi
Öztürk, larvaların burunda, tedaviye cevap vermeyen alerjik semptomlara neden olduğunu dile getirdi.
Larvaların burun içerisindeki hareketlerinin burun salgılarını artırdığını belirten Öztürk, "Kurtların bu salgılardan beslendiğini düşünmekteyiz. Tedavide kurtları çıkarmak gerekmektedir. Hastamızda, muayenede yanak arkası sinüs dediğimiz maksiller sinüsten çıkan küçük bir sinek türünün larvalarını gördük. Hastamızdan 3 larva çıkardık." diye konuştu.
Öztürk, diğer hastanın da gözünden daha önce 16 larva çıkarıldığı öyküsüyle kendilerine başvurduğunu söyledi.
Larvanın gözyaşı kanalı yoluyla burna ve sinüs içerisine yerleşip, sağ maksiller sinüs içerisinde yuva yaparak hastada 17 gün süren burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetlerine yol açtığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Hasta defalarca kulak burun boğaz muayenesine girmesi ve birçok alerji ilacı kullanmasına rağmen şikayetleri geçmeyince hastanemize başvurdu. Hastanın yapılan muayenesi ve radyolojik muayenesinde larva ile uyumlu görünüm olması üzerine hasta operasyona alınarak sinüs içerisinden bir larva çıkarıldı. İşlem sonrası ertesi gün hastalarımızın hiçbir şikayeti kalmadı. Alerjik tedaviye cevap vermeyen, ani başlayan alerji şikayetlerinde burun içerisindeki larvalar araştırılmalı, cerrahi olarak yaşadıkları alandan çıkarılmalıdır."
Öztürk, işlemi, lokal anestezi altında sinüs genişletilerek yaptıklarını, hastanın, müdahale sonrası normal yaşantısına döndüğünü sözlerine ekledi.