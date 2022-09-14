https://sputniknews.com.tr/20220914/guney-koreden-coken-terra-coinin-kurucusu-do-kwon-hakkinda-yakalama-karari-1061167505.html

Güney Kore'den çöken Terra Coin'in kurucusu hakkında yakalama kararı

Güney Kore'den çöken Terra Coin'in kurucusu hakkında yakalama kararı

Güney Kore yargısı, mayıs ayında çöken ve yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolarlık parasını kaybetmesine neden olan Terra Coin'in kurucusu Do Kwon hakkında... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T11:16+0300

2022-09-14T11:16+0300

2022-09-14T11:20+0300

ekonomi

güney kore

kripto para

terra

yakalama kararı

do kwon

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Terra ve Luna'nın çöküşü, geçen aylarda kripto para borasında milyarlarca dolarlık kayba neden olurken Terra Coin'in üreticisi Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon'a yönelik hukuki süreçler de devam ediyor.Bloomberg'in haberine göre Güney Kore'de bir mahkeme, Do Kwon başta olmak üzere 6 kişi hakkında hakkında yakalama kararı çıkardı.Terra'nın çöküşü, kripto para fonu Three Arrows Capital (3AC) da dahil çeşitli kripto para platformlarının iflas etmesine neden olmuştu.31 yaşındaki Do Kwon ise, geçen ya kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, yaptığının 'yanlış' olduğunu söyleyerek, yetkililerden hiçbirinin kendisine ulaşmadığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220817/coken-terra-coinin-guney-koreli-kurucusu-yetkililerden-kimse-beni-aramadi-1060030892.html

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güney kore, kripto para, terra, yakalama kararı, do kwon