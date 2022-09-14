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https://sputniknews.com.tr/20220914/guney-koreden-coken-terra-coinin-kurucusu-do-kwon-hakkinda-yakalama-karari-1061167505.html
Güney Kore'den çöken Terra Coin'in kurucusu hakkında yakalama kararı
Güney Kore'den çöken Terra Coin'in kurucusu hakkında yakalama kararı
Güney Kore yargısı, mayıs ayında çöken ve yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolarlık parasını kaybetmesine neden olan Terra Coin'in kurucusu Do Kwon hakkında... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T11:16+0300
2022-09-14T11:20+0300
ekonomi
güney kore
kripto para
terra
yakalama kararı
do kwon
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Terra ve Luna'nın çöküşü, geçen aylarda kripto para borasında milyarlarca dolarlık kayba neden olurken Terra Coin'in üreticisi Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon'a yönelik hukuki süreçler de devam ediyor.Bloomberg'in haberine göre Güney Kore'de bir mahkeme, Do Kwon başta olmak üzere 6 kişi hakkında hakkında yakalama kararı çıkardı.Terra'nın çöküşü, kripto para fonu Three Arrows Capital (3AC) da dahil çeşitli kripto para platformlarının iflas etmesine neden olmuştu.31 yaşındaki Do Kwon ise, geçen ya kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, yaptığının 'yanlış' olduğunu söyleyerek, yetkililerden hiçbirinin kendisine ulaşmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220817/coken-terra-coinin-guney-koreli-kurucusu-yetkililerden-kimse-beni-aramadi-1060030892.html
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güney kore, kripto para, terra, yakalama kararı, do kwon
güney kore, kripto para, terra, yakalama kararı, do kwon

Güney Kore'den çöken Terra Coin'in kurucusu hakkında yakalama kararı

11:16 14.09.2022 (güncellendi: 11:20 14.09.2022)
© REUTERS / FLORENCE LOKripto para birimleri
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© REUTERS / FLORENCE LO
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Güney Kore yargısı, mayıs ayında çöken ve yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolarlık parasını kaybetmesine neden olan Terra Coin'in kurucusu Do Kwon hakkında yakalama kararı çıkardı.
Terra ve Luna'nın çöküşü, geçen aylarda kripto para borasında milyarlarca dolarlık kayba neden olurken Terra Coin'in üreticisi Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon'a yönelik hukuki süreçler de devam ediyor.
Bloomberg'in haberine göre Güney Kore'de bir mahkeme, Do Kwon başta olmak üzere 6 kişi hakkında hakkında yakalama kararı çıkardı.
Terra'nın çöküşü, kripto para fonu Three Arrows Capital (3AC) da dahil çeşitli kripto para platformlarının iflas etmesine neden olmuştu.
31 yaşındaki Do Kwon ise, geçen ya kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, yaptığının 'yanlış' olduğunu söyleyerek, yetkililerden hiçbirinin kendisine ulaşmadığını belirtmişti.
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
EKONOMİ
Çöken Terra Coin'in kurucusu: Yetkililerden kimse beni aramadı
17 Ağustos, 12:04
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