https://sputniknews.com.tr/20220914/galatasaray-baskani-dursun-ozbekten-tepki-icardi-transferine-kulp-takmaya-calisiyorlar-1061180823.html

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten tepki: Icardi transferine kulp takmaya çalışıyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten tepki: Icardi transferine kulp takmaya çalışıyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi transferiyle ilgili "Herkes kulp takmaya çalışıyor" diyerek "PSG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Icardi'nin maaşına... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T16:41+0300

2022-09-14T16:41+0300

2022-09-14T16:42+0300

spor

dursun özbek

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Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.Galatasaray Lisesi'ndeki İnan Kıraç Salonu'nda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın idaresinde düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 80 divan kurulu üyesi katıldı.Toplantıda konuşan Özbek, yaklaşık 3 ay önce geldiği görevde icraatlarından bahsetti.Galatasaray'da barış ortamı, mali bağımsızlık ve sportif başarı sözü verdiklerini aktaran Özbek, "Seçim sürecinden sonra yaklaşık 3 aylık zaman geçti. Seçimden önce genel kurul üyelerimize bazı vaatlerde bulunduk, yapacağımız işleri anlatmaya çalıştık. Birçok konu vardı ama söylemlerimiz içinde 3 konu en önemlileriydi. Birincisi Galatasaray'da sevgi ikliminin oluşturulması. Galatasaraylıların artık birbiriyle barışması gerektiğini söyledik. Barış ve sevgi ikliminin artık Galatasaray'a hakim olmasının gerektiğini belirttik. Çok seviniyorum, çok mutluyum. Bu iklimi oluşturduğumuzu görüyorum." diye konuştu.Mali bağımsızlığın önemine değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Mali bağımsızlık, Galatasaray'ın olmazsa olmazıydı. Özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konuda çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye'ye olimpik sporların gelmesinde öncü olduğunu vurgulayarak, "Olimpik sporların çıkış yeri içinde bulunduğumuz mektep. Futbolla ilgili en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En başarılı olma yolunda çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu."Artık barış, sevgi ikliminin Galatasaray'a hakim olmasının zamanı geldi." diyen Özbek, "Birbirimizi sevmenin zamanı geldi. Bu iklim oluştukça, birbirimizi sevdikçe her konuda başarı da gelmekte. Bundan vazgeçmeyelim. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde görüş belirtti.Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkılmasıyla ilgili projeler, Mecidiyeköy'deki binanın geleceği, Kemerburgaz ve Florya projeleri ile ilgili sunum yaptı.Dursun Özbek, kulübün devamlılığının sağlanması için yönetim kurulunun projelerle ilgili desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

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dursun özbek