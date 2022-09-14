https://sputniknews.com.tr/20220914/fsb-kieve-askeri-tesislerle-ilgili-verileri-ileten-bir-vladivostok-sakini-yakalandi--1061171613.html
FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı
FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Vladivostok sakininin Primorskiy Kray bölgesindeki askeri tesislere ilişkin verileri Kiev'e ilettiği şüphesiyle... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:57+0300
2022-09-14T12:57+0300
2022-09-14T12:58+0300
ukrayna krizi
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gözaltı
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FSB, "Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çıkarına casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen bir Vladivostok sakininin eylemlerine son verildi" dedi. Zanlının Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla hareket ettiğini, Primorskiy Kray bölgesindeki kritik ve askeri tesisler hakkındaki verileri Kiev'e ilettiğini belirten FSB, gözaltındaki zanlının bu verilerin Rusya aleyhinde kullanılabileceğinin bilinciyle casusluk yaptığının altını çizdi. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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fsb, vladivostok, ukrayna, gözaltı
fsb, vladivostok, ukrayna, gözaltı
FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı
12:57 14.09.2022 (güncellendi: 12:58 14.09.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Vladivostok sakininin Primorskiy Kray bölgesindeki askeri tesislere ilişkin verileri Kiev'e ilettiği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, "Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çıkarına casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen bir Vladivostok sakininin eylemlerine son verildi" dedi.
Zanlının Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla hareket ettiğini, Primorskiy Kray bölgesindeki kritik ve askeri tesisler hakkındaki verileri Kiev'e ilettiğini belirten FSB, gözaltındaki zanlının bu verilerin Rusya aleyhinde kullanılabileceğinin bilinciyle casusluk yaptığının altını çizdi.
Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.