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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/fsb-kieve-askeri-tesislerle-ilgili-verileri-ileten-bir-vladivostok-sakini-yakalandi--1061171613.html
FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı
FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Vladivostok sakininin Primorskiy Kray bölgesindeki askeri tesislere ilişkin verileri Kiev'e ilettiği şüphesiyle... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:57+0300
2022-09-14T12:58+0300
ukrayna krizi
fsb
vladivostok
ukrayna
gözaltı
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FSB, "Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çıkarına casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen bir Vladivostok sakininin eylemlerine son verildi" dedi. Zanlının Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla hareket ettiğini, Primorskiy Kray bölgesindeki kritik ve askeri tesisler hakkındaki verileri Kiev'e ilettiğini belirten FSB, gözaltındaki zanlının bu verilerin Rusya aleyhinde kullanılabileceğinin bilinciyle casusluk yaptığının altını çizdi. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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fsb, vladivostok, ukrayna, gözaltı
fsb, vladivostok, ukrayna, gözaltı

FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı

12:57 14.09.2022 (güncellendi: 12:58 14.09.2022)
© FSB / Multimedya arşivine gidinCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© FSB
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Vladivostok sakininin Primorskiy Kray bölgesindeki askeri tesislere ilişkin verileri Kiev'e ilettiği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, "Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çıkarına casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen bir Vladivostok sakininin eylemlerine son verildi" dedi.
Zanlının Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla hareket ettiğini, Primorskiy Kray bölgesindeki kritik ve askeri tesisler hakkındaki verileri Kiev'e ilettiğini belirten FSB, gözaltındaki zanlının bu verilerin Rusya aleyhinde kullanılabileceğinin bilinciyle casusluk yaptığının altını çizdi.
Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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