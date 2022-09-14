https://sputniknews.com.tr/20220914/fsb-kieve-askeri-tesislerle-ilgili-verileri-ileten-bir-vladivostok-sakini-yakalandi--1061171613.html

FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı

FSB: Kiev'e askeri tesislerle ilgili verileri ileten bir Vladivostok sakini yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Vladivostok sakininin Primorskiy Kray bölgesindeki askeri tesislere ilişkin verileri Kiev'e ilettiği şüphesiyle... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T12:57+0300

2022-09-14T12:57+0300

2022-09-14T12:58+0300

ukrayna krizi

fsb

vladivostok

ukrayna

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104239/97/1042399740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6588f2f2a11f1737b039b5b3434b3354.jpg

FSB, "Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çıkarına casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen bir Vladivostok sakininin eylemlerine son verildi" dedi. Zanlının Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla hareket ettiğini, Primorskiy Kray bölgesindeki kritik ve askeri tesisler hakkındaki verileri Kiev'e ilettiğini belirten FSB, gözaltındaki zanlının bu verilerin Rusya aleyhinde kullanılabileceğinin bilinciyle casusluk yaptığının altını çizdi. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

vladivostok

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fsb, vladivostok, ukrayna, gözaltı