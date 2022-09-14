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Fatih Altaylı: Çok şaşıracağınız, çok hayal kırıklıkları yaşayacağınız çirkin bir süreç başlayacak
Fatih Altaylı: Çok şaşıracağınız, çok hayal kırıklıkları yaşayacağınız çirkin bir süreç başlayacak
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçim havasına giren Türkiye’deki siyasi gündemi değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Emin olun çok şaşıracağınız, çok hayal... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T11:32+0300
2022-09-14T11:32+0300
politika
fatih altaylı
seçim
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Bugünkü “İktidarları muhalefet devirmez” başlıklı yazısında Fatih Altaylı, “Tahmin edildiği üzere CHP bir kez daha ayağına sıkmaya başladı” diyen Altaylı, “Bugün CHP içinde ve yakın çevresinde iktidar ile fazlası ile içli dışlı olmuş isimler var. Muhalif bile görünseniz, 20 yıllık dönemde kurulmuş ilişkiler, yürütülen işler, içli dışlı olunmuş yapılar var. İktidar partisi ile FETÖ’nün en azından bir kanadının yeni bir uzlaşı yapmış olmasının muhalefetteki etkileri var. Muhalif zannedilen kimi medyanın ve kimi medya mensuplarının iktidar ile, kimi bakanlar ile, kimi kurumlar ile çok yakın ilişkileri var” ifadelerini kullandı.“Seçim yaklaştıkça bunların devreye girdiği ve muhalefet bloğunu nasıl bozmaya çalıştıklarını göreceğiz” diyen Altaylı, “Ve tabii HDP var. Muhalif bloğu bozmak, muhalif blokta çatlak yaratmak için daha HDP içindeki unsurlar devreye girecek, sokulacak” görüşünü aktardı.Altaylı, “Emin olun çok şaşıracağınız, çok hayal kırıklıkları yaşayacağınız çok çirkin bir süreç pek yakında başlayacak” dedi.
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fatih altaylı, seçim
fatih altaylı, seçim

Fatih Altaylı: Çok şaşıracağınız, çok hayal kırıklıkları yaşayacağınız çirkin bir süreç başlayacak

11:32 14.09.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Flickr
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçim havasına giren Türkiye’deki siyasi gündemi değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Emin olun çok şaşıracağınız, çok hayal kırıklıkları yaşayacağınız çok çirkin bir süreç pek yakında başlayacak” diye yazdı.
Bugünkü “İktidarları muhalefet devirmez” başlıklı yazısında Fatih Altaylı, “Tahmin edildiği üzere CHP bir kez daha ayağına sıkmaya başladı” diyen Altaylı, “Bugün CHP içinde ve yakın çevresinde iktidar ile fazlası ile içli dışlı olmuş isimler var. Muhalif bile görünseniz, 20 yıllık dönemde kurulmuş ilişkiler, yürütülen işler, içli dışlı olunmuş yapılar var. İktidar partisi ile FETÖ’nün en azından bir kanadının yeni bir uzlaşı yapmış olmasının muhalefetteki etkileri var. Muhalif zannedilen kimi medyanın ve kimi medya mensuplarının iktidar ile, kimi bakanlar ile, kimi kurumlar ile çok yakın ilişkileri var” ifadelerini kullandı.
“Seçim yaklaştıkça bunların devreye girdiği ve muhalefet bloğunu nasıl bozmaya çalıştıklarını göreceğiz” diyen Altaylı, “Ve tabii HDP var. Muhalif bloğu bozmak, muhalif blokta çatlak yaratmak için daha HDP içindeki unsurlar devreye girecek, sokulacak” görüşünü aktardı.
Altaylı, “Emin olun çok şaşıracağınız, çok hayal kırıklıkları yaşayacağınız çok çirkin bir süreç pek yakında başlayacak” dedi.
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