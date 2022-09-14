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Eurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımda
Eurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımda
1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Türkiye'nin sunuculuğunu yapan Bülend Özveren yoğun bakıma kaldırıldı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T15:46+0300
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Bülend Özveren'in eşi Sebla Özveren ünlü sunucunun sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" denildi.Bülend özveren kimdir?Özveren 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Ahmet İlkokulundan mezun olduktan sonra, orta öğrenimini Saint-Benoit Fransız Erkek Lisesinde, liseyi parasız yatılı olarak Galatasaray Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta iken ayrılıp Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne geçti 1971 yılında buradan mezun oldu.31 Temmuz 1965 tarihinde TRT İstanbul Radyosunda göreve başladı. 1971 yılında deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu’nda ilk canlı TV yayınları gerçekleştirdi.Aynı yıl Ankara’ya gitti ve TRT tarihinde ilk olarak başlatılan canlı sabah programlarını (Sabahtan sabaha) hazırladı ve sundu. Bu dönemde bir program önerisi ile TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına ilk kez katılmasını sağladı.1975 yılından itibaren Ankara Televizyonu kadrolu yapımcı-sunucusu olarak yüzlerce canlı yayında görev aldı. Özveren, 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın sunuculuğunu yapmıştı.
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spiker, eurovision şarkı yarışması, eurovision
spiker, eurovision şarkı yarışması, eurovision

Eurovision'un sesi Bülend Özveren yoğun bakımda

15:46 14.09.2022
© Fotoğraf : Twitter Bülend Özveren
Bülend Özveren - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Türkiye'nin sunuculuğunu yapan Bülend Özveren yoğun bakıma kaldırıldı.
Bülend Özveren'in eşi Sebla Özveren ünlü sunucunun sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" denildi.

Bülend özveren kimdir?

Özveren 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Ahmet İlkokulundan mezun olduktan sonra, orta öğrenimini Saint-Benoit Fransız Erkek Lisesinde, liseyi parasız yatılı olarak Galatasaray Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta iken ayrılıp Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne geçti 1971 yılında buradan mezun oldu.
31 Temmuz 1965 tarihinde TRT İstanbul Radyosunda göreve başladı. 1971 yılında deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu’nda ilk canlı TV yayınları gerçekleştirdi.

Aynı yıl Ankara’ya gitti ve TRT tarihinde ilk olarak başlatılan canlı sabah programlarını (Sabahtan sabaha) hazırladı ve sundu. Bu dönemde bir program önerisi ile TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına ilk kez katılmasını sağladı.
1975 yılından itibaren Ankara Televizyonu kadrolu yapımcı-sunucusu olarak yüzlerce canlı yayında görev aldı. Özveren, 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın sunuculuğunu yapmıştı.
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