https://sputniknews.com.tr/20220914/eski-sscb-ulkeleri-yaptirimlar-ortaminda-rusyaya-teslimatlarini-arttirdi-1061188690.html

Eski SSCB ülkeleri yaptırımlar ortamında Rusya’ya teslimatlarını arttırdı

Eski SSCB ülkeleri yaptırımlar ortamında Rusya’ya teslimatlarını arttırdı

Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki ortakları ve eski SSCB'nin bir dizi diğer ülkesi, yaz aylarında Rusya'ya ürün tedarikini arttırdı. En büyük... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T19:32+0300

2022-09-14T19:32+0300

2022-09-14T19:32+0300

sscb

ukrayna krizi

yaptırım

rusya

belarus

kazakistan

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Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (AEB) ortakları ve birliğe dahil olmayan bazı eski SSCB ülkeleri, yaz aylarında sadece Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlamasından hemen sonra ilkbaharın en düşük seviyelerine göre değil, aynı zamanda 2021'in kriz öncesi seviyelerine göre de Rusya'ya mal ihracatını artırdı.Rus RBK ajansının dış ticaret istatistiklerine, Belarus ve Kazakistan'dan gelen verilere ve BM Comtrade veritabanına göre AEB bloku (Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan), Mart-Haziran 2022 döneminde (çatışmanın başlangıcından sonraki dönem) Rusya'ya 9.4 milyar doların üzerinde mal sevk ederek, bir önceki yılın aynı döneminin göstergesini (yaklaşık 8.2 milyar dolar) yüzde 15 oranında geçti.Böyle bir sonuç, ilk sırada aynı Rusya gibi yaptırımlara maruz kalan Belarus sayesinde elde edilmiş oldu, ancak diğer ülkeler de aynı dönemde Rusya’ya ihracatını arttırdı, örneğin Ermenistan yıllık bazda Rusya’ya ürün sevkiyatlarını bir buçuk kat, Kırgızistan ise 2 kattan fazla arttırdı.Uzmanlar, eski SSCB ülkelerinden Rusya’ya sevkiyatlarındaki artışın yaptırımlar ortamında ticaretin yeniden yapılandırılmasının ve güçlü rublenin etkilerinin bir sonucu olduğunu ifade ediyor.

sscb

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sscb, yaptırım, rusya, belarus, kazakistan