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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/eski-sscb-ulkeleri-yaptirimlar-ortaminda-rusyaya-teslimatlarini-arttirdi-1061188690.html
Eski SSCB ülkeleri yaptırımlar ortamında Rusya’ya teslimatlarını arttırdı
Eski SSCB ülkeleri yaptırımlar ortamında Rusya’ya teslimatlarını arttırdı
Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki ortakları ve eski SSCB'nin bir dizi diğer ülkesi, yaz aylarında Rusya'ya ürün tedarikini arttırdı. En büyük... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:32+0300
2022-09-14T19:32+0300
sscb
ukrayna krizi
yaptırım
rusya
belarus
kazakistan
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Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (AEB) ortakları ve birliğe dahil olmayan bazı eski SSCB ülkeleri, yaz aylarında sadece Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlamasından hemen sonra ilkbaharın en düşük seviyelerine göre değil, aynı zamanda 2021'in kriz öncesi seviyelerine göre de Rusya'ya mal ihracatını artırdı.Rus RBK ajansının dış ticaret istatistiklerine, Belarus ve Kazakistan'dan gelen verilere ve BM Comtrade veritabanına göre AEB bloku (Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan), Mart-Haziran 2022 döneminde (çatışmanın başlangıcından sonraki dönem) Rusya'ya 9.4 milyar doların üzerinde mal sevk ederek, bir önceki yılın aynı döneminin göstergesini (yaklaşık 8.2 milyar dolar) yüzde 15 oranında geçti.Böyle bir sonuç, ilk sırada aynı Rusya gibi yaptırımlara maruz kalan Belarus sayesinde elde edilmiş oldu, ancak diğer ülkeler de aynı dönemde Rusya’ya ihracatını arttırdı, örneğin Ermenistan yıllık bazda Rusya’ya ürün sevkiyatlarını bir buçuk kat, Kırgızistan ise 2 kattan fazla arttırdı.Uzmanlar, eski SSCB ülkelerinden Rusya’ya sevkiyatlarındaki artışın yaptırımlar ortamında ticaretin yeniden yapılandırılmasının ve güçlü rublenin etkilerinin bir sonucu olduğunu ifade ediyor.
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sscb, yaptırım, rusya, belarus, kazakistan
sscb, yaptırım, rusya, belarus, kazakistan

Eski SSCB ülkeleri yaptırımlar ortamında Rusya’ya teslimatlarını arttırdı

19:32 14.09.2022
© REUTERS / Phil Noble Rusya'nın Londra Büyükelçiliği
Rusya'nın Londra Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© REUTERS / Phil Noble
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Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki ortakları ve eski SSCB'nin bir dizi diğer ülkesi, yaz aylarında Rusya'ya ürün tedarikini arttırdı. En büyük tedarikçiler Belarus ve Kazakistan oldu.
Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (AEB) ortakları ve birliğe dahil olmayan bazı eski SSCB ülkeleri, yaz aylarında sadece Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlamasından hemen sonra ilkbaharın en düşük seviyelerine göre değil, aynı zamanda 2021'in kriz öncesi seviyelerine göre de Rusya'ya mal ihracatını artırdı.
Rus RBK ajansının dış ticaret istatistiklerine, Belarus ve Kazakistan'dan gelen verilere ve BM Comtrade veritabanına göre AEB bloku (Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan), Mart-Haziran 2022 döneminde (çatışmanın başlangıcından sonraki dönem) Rusya'ya 9.4 milyar doların üzerinde mal sevk ederek, bir önceki yılın aynı döneminin göstergesini (yaklaşık 8.2 milyar dolar) yüzde 15 oranında geçti.
Böyle bir sonuç, ilk sırada aynı Rusya gibi yaptırımlara maruz kalan Belarus sayesinde elde edilmiş oldu, ancak diğer ülkeler de aynı dönemde Rusya’ya ihracatını arttırdı, örneğin Ermenistan yıllık bazda Rusya’ya ürün sevkiyatlarını bir buçuk kat, Kırgızistan ise 2 kattan fazla arttırdı.
Uzmanlar, eski SSCB ülkelerinden Rusya’ya sevkiyatlarındaki artışın yaptırımlar ortamında ticaretin yeniden yapılandırılmasının ve güçlü rublenin etkilerinin bir sonucu olduğunu ifade ediyor.
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