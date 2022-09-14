Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırda SİHA ile saldırdı

"Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginlik 14 Eylül gecesi devam etti. Düşman özellikle Jermuk yönüne doğru SİHA'lar kullandı. Diğer bölgelerde ciddi bir duruma dair bildiride bulunulmamış olsa da bugün saat 8'den itibaren düşman Jermuk ve Verin Shorzha bölgelerine doğru topçu havanları ve büyük kalibreli silahlar kullandı."