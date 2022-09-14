https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-azerbaycan-sinirda-siha-ile-saldirdi-1061165078.html
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırda SİHA ile saldırdı
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırda SİHA ile saldırdı
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan, Azerbaycan güçlerinin sınırın Ermenistan tarafına silahlı insansız hava araçları (SİHA), ağır silahlar ve... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T09:43+0300
2022-09-14T09:43+0300
2022-09-14T09:48+0300
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Bakanlık Sözcüsü Torosyan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sınırın Azerbaycan tarafında bulunan Azeri güvenlik güçleri noktalarına havanlarla saldırdığı kaydedildi.Bakanlık şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220913/kgaoden-ermenistana-heyet-gonderme-karari--1061154987.html
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azerbaycan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı
azerbaycan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırda SİHA ile saldırdı
09:43 14.09.2022 (güncellendi: 09:48 14.09.2022) Abone ol
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan, Azerbaycan güçlerinin sınırın Ermenistan tarafına silahlı insansız hava araçları (SİHA), ağır silahlar ve havanlarla saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Torosyan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginlik 14 Eylül gecesi devam etti. Düşman özellikle Jermuk yönüne doğru SİHA'lar kullandı. Diğer bölgelerde ciddi bir duruma dair bildiride bulunulmamış olsa da bugün saat 8'den itibaren düşman Jermuk ve Verin Shorzha bölgelerine doğru topçu havanları ve büyük kalibreli silahlar kullandı."
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sınırın Azerbaycan tarafında bulunan Azeri güvenlik güçleri noktalarına havanlarla saldırdığı kaydedildi.
Bakanlık şu ifadeleri kullandı:
"Ermeni silahlı kuvvetleri 14 Eylül gecesi ve bu sabah ateşkes anlaşmasını ihlal ederek (Ermenistan sınırındaki) Kelbecer ve Laçın bölgeleri istikametinde bulunan birliklerimize çeşitli kalibrelerde havan ve topçu mermileriyle ateş açtı."