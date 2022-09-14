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https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-azerbaycan-sinirda-yeniden-saldiriya-gecti-1061170762.html
Ermenistan: Azerbaycan sınırda yeniden saldırıya geçti
Ermenistan: Azerbaycan sınırda yeniden saldırıya geçti
Ermenistan Savunma Bakanlığı, taraflar arasında varılan yeni ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan’ı sınırda yeniden saldırıya geçmekle suçladı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:29+0300
2022-09-14T12:29+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
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Ermenistan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Düşman, ağır silahlar ve havan topları ile (Ermeni köyleri) Jermuk ve Verin Shorzha’ya saldırılarını yeniden başlattı” ifadelerine yer verdi.Açıklamada, “Uluslararası toplumun açık bir biçimde tepki vermesine rağmen Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliği, askeri ve sivil tesisleri hedef alarak, Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı saldırganlık eylemlerini sürdürüyor” denildi.Öte yandan Bakü, Ermenistan'daki sivil tesisleri hedef aldığı suçlamasını reddediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erivan'ı dün ateşkesi ihlal ederek, Kelbecer ve Laçin yakınlarındaki Azerbaycan güçlerine ağır silahlarla ateş açmakla suçladı.Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeniden tırmanan gerilim, tarafların 2020 sonbaharından sonra yaşadıkları en şiddetli çatışmalar olarak değerlendiriliyor. Yeni çatışmalarda her iki taraftan en az 100 askerin hayatını kaybettiği biliniyor.Rusya, çatışmaların yeniden alevlenmesi ile dün taraflarla müzakere ederek Ermenistan ile Azerbaycan’ın yeni bir ateşkes anlaşmasına varmasına yardım ettiğini duyurmuştu.Karabağ’da taraflar arasında 2020 sonbaharında yaşanan çatışmalar, Ermenistan’ın Karabağ’da kontrol ettiği pek çok bölgeden çekilmesini içeren bir anlaşma ile son bulmuştu. Rusya, arabuluculuğunu yaptığı anlaşma kapsamında bölgeye 2 bin barışgücü askerini yerleştirmişti.Söz konusu anlaşma, ermenistan güçlerinin Karabağ’daki pek çok yerleşim çekilmesini içerdiği için Rrmenistan kamuoyunda memnuniyetle karşılanmadı. Ülkede, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi çağrısıyla pek çok protesto düzenlendi. Nitekim sınırda çatışmaların yeniden alevlenmesiyle de Ermenistan’da muhalefet yeniden protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-azerbaycan-sinirda-siha-ile-saldirdi-1061165078.html
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ermenistan, azerbaycan
ermenistan, azerbaycan

Ermenistan: Azerbaycan sınırda yeniden saldırıya geçti

12:29 14.09.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDağlık Karabağ'daki çatışmalar
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik
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Ermenistan Savunma Bakanlığı, taraflar arasında varılan yeni ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan’ı sınırda yeniden saldırıya geçmekle suçladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Düşman, ağır silahlar ve havan topları ile (Ermeni köyleri) Jermuk ve Verin Shorzha’ya saldırılarını yeniden başlattı” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, “Uluslararası toplumun açık bir biçimde tepki vermesine rağmen Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliği, askeri ve sivil tesisleri hedef alarak, Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı saldırganlık eylemlerini sürdürüyor” denildi.
Öte yandan Bakü, Ermenistan'daki sivil tesisleri hedef aldığı suçlamasını reddediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erivan'ı dün ateşkesi ihlal ederek, Kelbecer ve Laçin yakınlarındaki Azerbaycan güçlerine ağır silahlarla ateş açmakla suçladı.
Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeniden tırmanan gerilim, tarafların 2020 sonbaharından sonra yaşadıkları en şiddetli çatışmalar olarak değerlendiriliyor. Yeni çatışmalarda her iki taraftan en az 100 askerin hayatını kaybettiği biliniyor.
Rusya, çatışmaların yeniden alevlenmesi ile dün taraflarla müzakere ederek Ermenistan ile Azerbaycan’ın yeni bir ateşkes anlaşmasına varmasına yardım ettiğini duyurmuştu.
Karabağ’da taraflar arasında 2020 sonbaharında yaşanan çatışmalar, Ermenistan’ın Karabağ’da kontrol ettiği pek çok bölgeden çekilmesini içeren bir anlaşma ile son bulmuştu. Rusya, arabuluculuğunu yaptığı anlaşma kapsamında bölgeye 2 bin barışgücü askerini yerleştirmişti.
Söz konusu anlaşma, ermenistan güçlerinin Karabağ’daki pek çok yerleşim çekilmesini içerdiği için Rrmenistan kamuoyunda memnuniyetle karşılanmadı. Ülkede, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi çağrısıyla pek çok protesto düzenlendi. Nitekim sınırda çatışmaların yeniden alevlenmesiyle de Ermenistan’da muhalefet yeniden protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
DÜNYA
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırda SİHA ile saldırdı
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