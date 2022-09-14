https://sputniknews.com.tr/20220914/e-ticaret-duzenlemesi-cayma-hakki-suresi-uzadi-1061172631.html

e-Ticaret düzenlemesi: Cayma hakkı süresi uzadı

e-Ticaret düzenlemesi: Cayma hakkı süresi uzadı

Ticaret Bakanlığı'nın mesafeli sözleşmelerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cayma hakkında iade... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T13:14+0300

2022-09-14T13:14+0300

2022-09-14T13:14+0300

türkiye

e-ticaret

ticaret bakanlığı

resmi gazete

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in detayları aktarıldı. Açıklamada; e-ticaretin getirdiği hızlı ve kolay alışveriş imkanlarının, konvansiyonel ticaretten aldığı payın artan hızla yükselmesine yol açtığı, bu durumun tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin ağırlığını ve önemini artırdığı belirtildi. Mesafeli sözleşmelerle ilgili yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı etkin tüketici koruma sisteminin oluşturulması, AB direktiflerine uyumun sağlanması amaçları ile yönetmelik değişikliğine gidildiği de aktarıldı. İade süresi 14 güne çıktıYapılan değişikliklerin kaydedildiği açıklamada, "Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belirli durumlarda bedel iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ilişkin yükümlülükler getirilerek tüketicilerimize yasal haklarının kullanımı hususunda ilave koruma getirilmiştir.Cayma hakkı kullanımında malı iade süresi 10 günden 14 güne çıkarılmıştır. Ayrıca AB direktiflerine uygun olarak iade masraflarından sorumluluk halleri düzenlenerek örtülü bir maliyet kalemi olarak nihai satış fiyatının tespitinde dikkate alınan iade masraflarının ürün ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile nihai satış fiyatlarında yapılacak indirimler sayesinde sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının arttırılması hedeflenmiştir" denildi. Kredi kartı ile alışverişte cayma hakkıKredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde cayma hakkının kullanımıyla ilgili yapılan değişiklikle ilgili, "Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami 14 gün içerisinde tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan tutarın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırılmıştır" denildi.Bazı ürünlerde istisnaSuç aleti olarak kullanılan ürünün cayma hakkı kullanılıp, yeniden satışa sunulmasının önlenmesi, ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla bazı ürün grupları, cayma hakkından istisna tutuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:"Standart nitelikteki sınırlı sayıda ürün için kişiselleşmesi nedeni ile satın alınması sonrasında cayma hakkı kullanılan ürünün ceza hukuku bağlamında suç aleti olarak kullanılması başta olmak üzere hukuka aykırı kullanımının yeniden satışa konu edilmesi nedeni ile yeni sahibi olan tüketici bakımından adli ve idari yönden güvenlik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeni ile dış ticaret dengesine olumsuz etkisinin önlenmesi ve ülkemizin de taraf olduğu yeşil mutabakat eylem planı kapsamında doğaya ve çevreye verilen zararın azaltılması ile sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması amaçları ile bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edilmiştir. Ayrıca yapılan bu sınırlı düzenlemenin 6502 sayılı Kanun'un tüketiciye tanıdığı ayıplı mala ilişkin bedel iadesi dahil seçimlik haklarını kullanmasını engel olmadığı hususuna vurgu yapılmıştır."2024'te yürürlüğe girecek Satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri arasında ticari sözleşmelerin revizyonu ile bilgi işlem sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi, tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için değişikliklerin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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