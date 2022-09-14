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DSÖ: Haftalık Kovid-19 ölümleri Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
DSÖ: Haftalık Kovid-19 ölümleri Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T18:12+0300
2022-09-14T18:12+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.Ghebreyesus, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz." dedi.Fırsatı şimdi değerlendirmeliyizKovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuştu.Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir." açıklamasında bulundu.Pakistan'da 1500 tıbbi tesis hasar gördüGhebreyesus, Pakistan'da sellerin 1500 civarında tıbbi tesise hasar verdiğini vurgulayarak, milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmadığının altını çizdi.Selin ardından ortaya çıkacak salgın hastalıklara karşı DSÖ'nün Pakistan Sağlık Bakanlığı ile birlikte tedbir aldığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Kızamık, kolera ve sıtma gibi salgınlarla mücadeleye hazırlanıyor, bunun yanı sıra deri ve göz enfeksiyonu, tifo ateşi ve beslenme yetersizliği gibi hastalıklara karşı tedavi yardımında bulunuyoruz." dedi.
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dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya sağlık örgütü (dsö)

DSÖ: Haftalık Kovid-19 ölümleri Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

18:12 14.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDKoronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs
Koronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.
Ghebreyesus, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz." dedi.

Fırsatı şimdi değerlendirmeliyiz

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuştu.
Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.
Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir." açıklamasında bulundu.

Pakistan'da 1500 tıbbi tesis hasar gördü

Ghebreyesus, Pakistan'da sellerin 1500 civarında tıbbi tesise hasar verdiğini vurgulayarak, milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmadığının altını çizdi.
Selin ardından ortaya çıkacak salgın hastalıklara karşı DSÖ'nün Pakistan Sağlık Bakanlığı ile birlikte tedbir aldığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Kızamık, kolera ve sıtma gibi salgınlarla mücadeleye hazırlanıyor, bunun yanı sıra deri ve göz enfeksiyonu, tifo ateşi ve beslenme yetersizliği gibi hastalıklara karşı tedavi yardımında bulunuyoruz." dedi.
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