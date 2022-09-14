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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20220914/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061164130.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.25 TL'den işlem görürken, Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T09:16+0300
2022-09-14T09:16+0300
ekonomi
dolar
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Dolar/TL yatay bir seyir izliyor.Bankalararası piyasada dolar/TL dünkü ABD enflasyon verisinin ardından 18,24'ten 18,25'e yükselmişti. Kur bu seviyeden işlem görüyor.Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor.ABD'de beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon daha hızlı faiz artışlarını beraberinde getireceği beklentisiyle riskten kaçışı tetikledi.Riskten kaçış doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.Euro/dolar paritesi veri sonrasında 1 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 1'in altına geriledi.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Altın ABD enflasyon verisi sonrası yüzde 1 geriledikten sonra bugün, Fed'in faiz artırımlarının süreceği beklentisini artıran ABD TÜFE verisinin baskısıyla yatay seyrediyor.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1702 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 999 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 830 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/abd-butcesi-agustosta-220-milyar-dolar-acik-verdi-1061150846.html
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dolar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:16 14.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar 18.25 TL'den işlem görürken, Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor.
Dolar/TL yatay bir seyir izliyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL dünkü ABD enflasyon verisinin ardından 18,24'ten 18,25'e yükselmişti. Kur bu seviyeden işlem görüyor.

Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor.

ABD'de beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon daha hızlı faiz artışlarını beraberinde getireceği beklentisiyle riskten kaçışı tetikledi.
Riskten kaçış doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.

Euro/dolar paritesi veri sonrasında 1 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 1'in altına geriledi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın ABD enflasyon verisi sonrası yüzde 1 geriledikten sonra bugün, Fed'in faiz artırımlarının süreceği beklentisini artıran ABD TÜFE verisinin baskısıyla yatay seyrediyor.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1702 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 999 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 830 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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