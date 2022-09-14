https://sputniknews.com.tr/20220914/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061164130.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.25 TL'den işlem görürken, Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T09:16+0300

2022-09-14T09:16+0300

2022-09-14T09:16+0300

ekonomi

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

Dolar/TL yatay bir seyir izliyor.Bankalararası piyasada dolar/TL dünkü ABD enflasyon verisinin ardından 18,24'ten 18,25'e yükselmişti. Kur bu seviyeden işlem görüyor.Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor.ABD'de beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon daha hızlı faiz artışlarını beraberinde getireceği beklentisiyle riskten kaçışı tetikledi.Riskten kaçış doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.Euro/dolar paritesi veri sonrasında 1 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 1'in altına geriledi.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Altın ABD enflasyon verisi sonrası yüzde 1 geriledikten sonra bugün, Fed'in faiz artırımlarının süreceği beklentisini artıran ABD TÜFE verisinin baskısıyla yatay seyrediyor.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1702 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 999 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 830 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220913/abd-butcesi-agustosta-220-milyar-dolar-acik-verdi-1061150846.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar