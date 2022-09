https://sputniknews.com.tr/20220914/destici-turk-milletinin-ermenistani-tarihten-silebilecek-kudrette-oldugunu-tekrar-hatirlatiyorum-1061200038.html

Destici: Türk milletinin, Ermenistan'ı tarihten silebilecek kudrette olduğunu tekrar hatırlatıyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan yönetimine diyoruz ki, 'Aklınızı başınıza alın, Türk milletinin, Ermenistan'ı tarihten ve coğrafyadan...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle kampanyadan faydalanacak dar gelirli vatandaşların, ödeme güçleri dahilinde ev ve iş yeri sahibi olmalarının sağlanacağını belirten Destici, projeyle Türkiye'de konut fiyatlarında talebe bağlı fiyat artışlarının hızla normalleşeceğini öngördüklerini de ifade etti.Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları değerlendiren Mustafa Destici, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgede barışın sağlanması yönünde attığı her adımın, Ermenistan tarafından sabote edildiğini söyledi.Türkiye sıcak çatışmaya girmekte asla tereddüt etmeyecektirDestici, şöyle devam etti:"Ermenistan yönetimine diyoruz ki, 'Aklınızı başınıza alın, Türk milletinin, Ermenistan'ı tarihten ve coğrafyadan silebilecek kudrette olduğunu ve sabrımızın sınırında durduklarını tekrar hatırlatıyorum. Ermenistan'ın provokasyonlarının, sadece hırçınlıklarından ve şımarıklıklarından kaynaklandığını düşünme gafletine hiçbir zaman düşmemeliyiz.Ermenistan ve Yunanistan'ın, son dönemde, 'saldırgan', 'kural tanımaz' ve 'hukuksuz' fiillerinin, benzerliklerinin, istikametlerinin ve nereden kontrol edildiklerinin farkındayız. Ermenistan ve Yunanistan, Türkiye'nin, doğuda Türk dünyasıyla, batıda Avrupa'yla bağlantısını kesme amacıyla 'kurdurulmuş', 'bariyer' ve 'kukla' devletlerdir. Kurguları ve kurgulanma maksatları gereği, hiçbir zaman, kendilerinin belirledikleri bir politikaları olmamıştır. Türkiye, ülkesinin, sınırlarının, milletinin, kardeşlerinin güvenliği söz konusu olduğunda, sıcak çatışmaya girmekte asla tereddüt etmeyecektir. Türkiye, her iki ülkeyi de -arkalarında kim olursa olsun- ezip geçecek güce de iradeye de kararlılığa da elhamdülillah sahiptir. Gerekirse savaşırız ve tüm provokatörler, temelleriyle oynadıkları huzurun barışın enkazı altında kalırlar."BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin Ermenistan ve Yunanistan ile diplomatik, askeri, siyasi zeminde mücadele ederken eleştirilere de maruz kaldığını belirterek, "İçimizdeki 'yarı aydın' bir güruh, Ermenistan'ın, Yunanistan'ın yanında yer alabiliyor" dedi.Bunların, PKK'ya kim destek sağlıyorsa, Türkiye'ye kim, askeri, ekonomik, siyasi yaptırım uyguluyorsa onların tarafında yer aldığını söyleyen Mustafa Destici, "Kimlerden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Elbette bölücülerden, hainlerden, emperyalistlerden, içerideki işbirlikçilerden, bu milletin dinine, kültürüne, insanına düşman olan sütü bozuklardan, kanı bozuklardan bahsediyorum. Zaman zaman farklı maskeler takan aynı toplulukların, siyaseti nasıl manipüle etmeye çalıştıklarını, 6'lı masaya ve masa altındaki ortaklarına nasıl cansiparane sahip çıktıklarını da görüyoruz. Her şeyin farkındayız" şeklinde konuştu.

