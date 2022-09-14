https://sputniknews.com.tr/20220914/cumhurbaskanligindan-2-yillik-yatirim-programi-genelgesi-1061174859.html
Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıllık yatırım programı genelgesi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıllık yatırım programı genelgesi
Cumhurbaşkanlığı, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili genelge yayımladı. Buna göre öncelik fiyat enflasyonun düşürülmesi ve fiyat... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:06+0300
2022-09-14T14:06+0300
2022-09-14T14:11+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
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2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre:En fazla ödenek Sağlık Bakanlığı'naGenelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.Dolar kuru ortalaması 21.5Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.Taşıt alımı sadece zorunlu hallerdeKaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.İnşaat süresi 3 yılı geçmeyecekYeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.
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cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıllık yatırım programı genelgesi
14:06 14.09.2022 (güncellendi: 14:11 14.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili genelge yayımladı. Buna göre öncelik fiyat enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarında olacak. Kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre:
Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak
Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak
Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek
İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek
Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak
Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.
En fazla ödenek Sağlık Bakanlığı'na
Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.
2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.
Dolar kuru ortalaması 21.5
Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.
Taşıt alımı sadece zorunlu hallerde
Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.
İnşaat süresi 3 yılı geçmeyecek
Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.