https://sputniknews.com.tr/20220914/cumhurbaskanligindan-2-yillik-yatirim-programi-genelgesi-1061174859.html

Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıllık yatırım programı genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıllık yatırım programı genelgesi

Cumhurbaşkanlığı, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili genelge yayımladı. Buna göre öncelik fiyat enflasyonun düşürülmesi ve fiyat... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T14:06+0300

2022-09-14T14:06+0300

2022-09-14T14:11+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı

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2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre:En fazla ödenek Sağlık Bakanlığı'naGenelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.Dolar kuru ortalaması 21.5Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.Taşıt alımı sadece zorunlu hallerdeKaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.İnşaat süresi 3 yılı geçmeyecekYeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

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