https://sputniknews.com.tr/20220914/cumhurbaskani-erdoganin-diplomasi-trafigi-basliyor-ozbekistanda-rusya-lideri-putin-ile-gorusecek--1061173242.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor: Özbekistan'da Rusya lideri Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor: Özbekistan'da Rusya lideri Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T13:40+0300

2022-09-14T13:40+0300

2022-09-14T13:40+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ingiltere

rusya

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059588517_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_0588f355b3a419a2e2c8164c4940377c.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelecek. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.Rusya lideri Putin'le görüşecekResmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.Kraliçe'nin cenaze törenine katılamayacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler, 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.

ingiltere

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ingiltere, rusya, vladimir putin