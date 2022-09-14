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https://sputniknews.com.tr/20220914/cumhurbaskani-erdoganin-diplomasi-trafigi-basliyor-ozbekistanda-rusya-lideri-putin-ile-gorusecek--1061173242.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor: Özbekistan'da Rusya lideri Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor: Özbekistan'da Rusya lideri Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:40+0300
2022-09-14T13:40+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ingiltere
rusya
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelecek. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.Rusya lideri Putin'le görüşecekResmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.Kraliçe'nin cenaze törenine katılamayacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler, 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.
ingiltere
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recep tayyip erdoğan, ingiltere, rusya, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, ingiltere, rusya, vladimir putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor: Özbekistan'da Rusya lideri Putin ile görüşecek

13:40 14.09.2022
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, yoğun programı sebebiyle Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelecek.
Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.
Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.

Rusya lideri Putin'le görüşecek

Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.

Kraliçe'nin cenaze törenine katılamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler, 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.
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